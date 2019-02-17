Європол ліквідував міжнародну мережу кіберзлочинців

Служби безпеки кількох країн знешкодили міжнародну групу кіберзлочинців під назвою Avalanche, повідомили у четвер, 16 травня, в поліцейській службі ЄС Європол.

За даними європейських правоохоронців, кримінальна мережа переважно використовувала шкідливе програмне забезпечення GozNym, яке поширювалось на комп'ютерах жертв, що давало змогу отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

За оцінками Європолу, понад 41 тисячі жертв, переважно компаніям та фінансовим організаціям, нанесена шкода на суму близько 100 мільйонів доларів. За даними правоохоронців, розслідування проводилось у понад 40 країнах, також поза межами ЄС. В операції з ліквідації злочинної мережі брали участь співробітники правоохоронних органів Болгарії, Німеччини, Грузії, Молдови, США та України.

Десятьом учасникам злочинної групи вже висунули обвинувачення у США. Членів злочинної мережі обвинувачують, зокрема, в крадіжці коштів із банківських рахунків і відмиванні грошових коштів. Лідеру мережі кіберзлочинців загрожує суд у Грузії, ще одного члена групи екстрадували до США з Болгарії, іншого підозрюваного судитимуть у Молдові, зазначають у Європолі.

Крім того, п'ятеро росіян, які брали участь у кіберзлочинах, залишаються на волі. Серед них розробник шкідливого програмного забезпечення GozNym, зазначає Європол.

На прес-конференції у Гаазі представник поліцейської служби ЄС назвав проведену операцію з ліквідації злочинного угруповання "складною і безпрецедентною".