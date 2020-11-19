Європол застерігає від шахрайства щодо вакцини від коронавірусу

З нагоди початку масової вакцинації у країнах ЄС, у Європолі попередили про ризик шахрайства довкола нової вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Про це директорка Європейського поліцейського управління Катрін де Болль заявила в оприлюдненому у неділю, 27 грудня, інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke.

За її словами, на можливе шахрайство вказують пропозиції продажу вакцини, які почали з'являтися у соціальних мережах. Ті, хто вирішать купити вакцину у шахраїв, ризикують втратити свої гроші чи, у гіршому випадку, отримати за них фальшивку, каже директорка Європолу.

"Якщо людина стане жертвою подібного шахрайства, це, авжеж, може мати серйозну шкоду для здоров'я", - попередила де Болль. Вона додала, що Європол вже повідомив про ці підозри державам-членам Євросоюзу та закликав їхні поліцейські відомства бути пильними.

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У Європолі кажуть про ризик крадіжок вакцини

Де Болль також зазначила, що державні відомства, які займаються зберіганням та транспортуванням вакцини, мають бути готові до спроб викрадення нової вакцини від коронавірусу. "Під час першого локдауну банди полювали на транспорт із захисними масками", - нагадала вона.

Директорка Єврполу зазначила, що її відомство вже визначило можливі "гарячі точки", в яких подібні злочини мають особливо високий ризик бути здійсненими. "Окрім цього у ЄС здійснюється спеціальне співробітництво, аби захистити такий транспорт", - додала де Болль.

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У ЄС розпочалася вакцинація від коронавірусу

Напередодні у Німеччині вперше застосували затверджену нещодавно у Євросоюзі вакцину компаній BioNTech та Pfizer. Щеплення цієї вакциною зробили мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla).

Цього ж дня перші щеплення новою вакциною зробили в Угорщині та Словаччині. У більшості країн-членів ЄС офіційний старт вакцинації заплановано на 27 грудня.