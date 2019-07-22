 Європейські спостерігачі: вибори до ВРУ - конкурентні, але з недоліками | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.07.2019

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Україна

Європейські спостерігачі: вибори до ВРУ - конкурентні, але з недоліками

Вибори до Верховної Ради України були конкурентними і мирними. Проте недоліки законодавства вимагають вдосконалення виборчих правил. Такими стали попередні висновки міжнародної місії зі спостереження за виборами.

На виборчій дільниці у Черкасах

На виборчій дільниці у Черкасах, 21 липня 2019 р.

Виборча кампанія з позачергових парламентських виборів в Україні була мирною, конкурентною, прозорою і минула без масових зловживань, заявив на підсумковій прес-конференції у Києві в понеділок, 22 липня, спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва. 

Водночас він вказав на спроби впливу на виборців "за допомогою фінансування" та необ'єктивності ЗМІ. Керівник місії Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) зі спостереження за виборами Альберт Йонссон повідомив про виявлені європейськими спостерігачами випадки фінансування агітаційної кампанії, особливо на мажоритарних округах, що стало головною "перешкодою цілком прозорому виборчому процесу".

Ілкка Канерва

Ілкка Канерва (Архівне фото)

Невільні ЗМІ

Йонсон відзначив і негативну роль приватних ЗМІ, які часто не були неупередженими і подавали обмаль об'єктивної інформації виборцям. Він зазначив, що такі ЗМІ мусили догоджати політичним інтересам своїх власників. "Основна характеристика українських ЗМІ - концентрація у руках приватних власників. Тут перш за все, йдеться про телебачення, а це - 70 відсотків населення. Моніторинг впродовж кількох тижнів виявив постійні порушення законодавства України в частині неупередженого висвітлення подій", - заявив Йонсон. Він додав, що ЗМІ в Україні взагалі у "слабкій позиції", бо державні мовники "не надто конкурентоспроможні проти приватних ЗМІ". 

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Домінування олігархів у ЗМІ відзначила у своїй оцінці минулих виборів і голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун. Вона також зазначила, що ці вибори не можна вважати досконалими через те, що мільйони українців в Криму і в окупованій частині Донбасу були вилучені з виборчого процесу. 

Не забувати про внутрішньо переміщених громадян

У свою чергу, голова делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Серен Моборн пошкодувала про неможливість взяти участь у голосуванні для внутрішньо переміщених осіб. "Я хочу відзначити неможливість взяти участь у виборах більш як мільйону виборців через те, що вони не могли проголосувати за місцем їхньої реєстрації. Ми висловлюємо впевненість у тому, що в Україні буде покращене виборче законодавство, ми сподіваємося, що рекомендації БДІПЛ і Венеційської комісії будуть враховані новим парламентом, щоби продовжувати реформи в цьому напрямку", - закликала Моборн.  

Всі промовці від спостережної місії ОБСЄ висловили сподівання на те, що курс України на євроінтеграцію і виконання угоди про асоціацію з ЄС триватиме і за нового складу парламенту. "Мільйони людей страждають від прямого і непрямого впливу Росії. Міжнародній спільноті ніколи не слід недооцінювати цей складний контекст безпеки і ті зусилля, що їх має докладати Україна у цій гібридній війні під тиском постійної загрози. Європейський вектор дуже важливий для Європи, для Європарламенту, для майбутнього України і майбутнього Європи… Я впевнений, що ЄС може допомогти Україні бути більш стійкою до зовнішній загроз" - сказав голова делегації Європейського парламенту Девід МакAллістер. 

Міжнародна місія зі спостереження за виборами, яка відстежувала позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня, це спільна місія Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту у складі 811 спостерігачів з 45 країн.

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