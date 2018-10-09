 Європейсько-японський космічний зонд стартував до Меркурія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Європейсько-японський космічний зонд стартував до Меркурія

Зонд місії BepiColombo досягне планети у 2025 році. Виведені ним супутники досліджуватимуть поверхню та магнітні поля Меркурія.

Зонд BepiColombo поблизу Меркурія (комп'ютерна графіка)

Зонд BepiColombo поблизу Меркурія (комп'ютерна графіка)

Європейсько-японський космічний зонд BepiColombo вранці в суботу, 20 жовтня, стартував до Меркурія. Запуск зонда відбувся з космодрому Куру у Французькій Гвіані за допомогою ракети-носія Ariane 5, інформує агентство AFP.

Зонд висотою у 6,4 метра і вагою в 4,1 тони мандруватиме до Меркурія протягом семи років і досягне цієї найближчої до Сонця планети в грудні 2025 року. Зонд рухатиметься Сонячною системою зі швидкістю 40 тисяч кілометрів на годину.

На борту зонда - два супутники, які мають досліджувати Меркурій на різних орбітах. Мета місії BepiColombo - дослідити особливості поверхні Меркурію, а також магнітні поля планети. Перше завдання виконуватиме супутник Європейського космічного агентства, друге - японський сателіт.

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Cassini живий!

    Ці фото доводять: Cassini пережив свій перший проліт між Сатурном та кільцями, що його оточують, і виконав свою місію. Під час цієї самовбивчої операції жодного зв'язку із зондом не було. Тепер має відбутися ще 21 такий проліт. Після цього місію Cassini можна буде вважати завершеною, а сам зонд увійде в історію дослідження всесвіту завдяки своїм відкриттям.

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Зонд-першопроходець

    "Ще ніколи космічний зонд не пролітав через цей унікальний регіон, - каже менеджер NASA Томас Цурбухен. - Те, що ми засвоїмо після сміливих заключних кіл, окреслених Cassini, покращить наше розуміння того, як виникають гігантські планети та планетні системи. Це відкриття в дії від початку і до кінця".

  • Сатурн та його кільця

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Страх перед частинками

    Близько 2,4 тисячі кілометрів розділяють газову планету Сатурн та її кільця. "Виходячи з наших моделей, ми очікуємо, що цей простір вільний від частинок, розмір яких був би достатнім для того, аби пошкодити зонд, - каже менеджер NASA Ерл Мейз. - Певно, є дещо невідоме нам, але це одна із причин того, чому ми робимо таке ризиковане дослідження наприкінці місії".

  • Вихір на північному полюсі Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Гігантська троянда

    За останні 20 років Cassini надіслав вражаючі знімки. На цьому фото, зробленому зондом, видно вихор на північному полюсі Сатурна. Згідно з вимірами, такий вихор має діаметр близько двох тисяч кілометрів. Хмари в ньому переміщуються зі швидкістю 540 кілометрів на секунду.

  • Земля на відстані 1,44 мільярда кілометрів

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя в одній точці

    Тут треба дійсно дуже ретельно придивитися: ширококутна камера космічного зонда Cassini демонструє також і Землю - дуже маленьку й розташовану, здається, на нескінченно далекій відстані. Від нашої планети зонд відділяє близько 1,44 мільярда кілометрів. На передньому плані можна розпізнати Сатурн та його кільця.

  • Температура супутників Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Температура супутників Сатурна

    Від гарячого до холодного: кольори показують незвичний розподіл температур на супутниках Сатурна Мімасі та Тефії. Ці дані були отримані за допомогою інфрачервоної камери зонда.

  • Супутник Сатурна Енцелад

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя за межами Землі?

    Cassini зібрав дані і про інший супутник Сатурна - Енцелад. На льодовому супутнику можуть знаходитися, зокрема, й молекули води. Для науковців це вказівка на вироблення енергії. Теоретично це створює передумови для появи життя.

  • Озера з метану

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Озера з метану

    Це також належить до сенсаційних відкриттів космічного зонда Cassini: рідкі метанові озера на Титані. Цей супутник Сатурна був відкритий одним нідерландським астрономом іще 1655 року. Але і в нашому столітті до нього прикутий неабиякий інтерес - Cassini досліджував його понад десять років.

  • Потік із хмар на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Потік із хмар

    Ці фото, зображення на яких нагадують тихий потік річки, також були зроблені космічним зондом Cassini. На них видно хмари у північній півкулі Сатурна. Можливим цей знімок зробило поєднання спектральних фільтрів та інфрачервоного світла.

  • Зонд Cassini завершить своє життя на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Середина вересня - фінал місії

    Якщо великий фінал місії Cassini пройде за планом, 15 вересня 2017 року настане час для прощання. Через 20 років після старту з Землі зонд вагою у 2,5 тонни має контрольовано впасти на поверхню Сатурна - і продовжувати надсилати останні дані на Землю. "Cassini зробить деякі зі свої надзвичайних відкриттів наприкінці свого "життя", - каже науковиця NASA Лінда Шпілкер.

    Автор: Штефані Геппнер, Данило Білик


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Аудіо й відео до теми

Cassini: фінал героїчної космічної місії до Сатурна (15.09.2017)  

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