 Європейський суд наказав оприлюднити дослідження про гліфосат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Європейський суд наказав оприлюднити дослідження про гліфосат

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування має оприлюднити засекречені дослідження щодо гліфосату, який, за даними ВООЗ, може сприяти появі раку у людини.

Розпилення гліфосату у Франції

Розпилення гліфосату у Франції

Європейське відомство з безпеки продуктів харчування (EFSA) має оприлюднити низку засекречених раніше досліджень, присвячених використанню гербіциду гліфосату і його впливу на здоров'я людей. Це випливає з рішення, яке у четвер, 7 березня, виніс Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі. Таким чином він задовольнив дві скарги, подані в 2016 і 2014 роках чотирма європарламентарями і одним незалежним позивачем.

Раніше EFSA відхилило відповідні запити заявників, пославшись на те, що оприлюднення документації може зашкодити бізнес-інтересам підприємств, які надали звіт. Крім того, за версією відомства, мова в матеріалах нібито не йшла про "викиди в навколишнє середовище", інформація про які в обов'язковому порядку повинна бути доведена до відома громадськості.

Європейський суд у Люксембурзі визнав позицію EFSA непереконливою. Суддя, зокрема, зазначив, що населення має право на відомості про середньостроковий і довгостроковий вплив гліфосату на людський організм. На думку суду, суспільство має бути обізнано про вплив на навколишнє середовище речовин, шкода від яких є під питанням. У 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що речовина, можливо, є канцерогеном і сприяє появі раку у людини.

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У гучному процесі суд підтвердив вердикт щодо провини хімвиробника у захворюванні позивача на рак, але значно зменшив суму штрафної виплати. (23.10.2018)

У Євросоюзі дозволили ще п'ять років застосовувати гербіцид гліфосат, але суперечка між прихильниками та противниками його використання триває. Останні заявляють про канцерогенність препарату. (28.11.2017)

У жовтні 2018 року суд в Каліфорнії зобов'язав американську компанію Monsanto виплатити 78 мільйонів доларів позивачеві з онкологією. Присяжні визнали, що гербіцид гліфосат "значною мірою" сприяв розвитку захворювання у 46-річного чоловіка. Раніше він працював наглядачем шкільної території і використовував засіб протягом декількох років. На думку присяжних, компанія не попереджала покупців своєї продукції про те, що гербіциди можуть викликати рак.

Тим часом гліфосат залишається одним з найпоширеніших у світі гербіцидів. Він широко використовується зокрема і в Україні. У Німеччині гліфосат застосовують приблизно на 40 відсотках усіх сільськогосподарських територій.

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