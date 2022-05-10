Європейський Союз (ЄС, Євросоюз)

Європейський Союз - економічне й політичне об'єднання європейських країн.

Нинішній Європейський Союз бере свій початок від Європейського співтовариства вугілля й сталі, яке було засновано в квітні 1951-го року. До країн-засновників належать Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина та Франція. Нині Європейський Союз складається з 28 країн-членів. Полишити ЄС незабаром збирається Великобританія. Мета Євросоюзу полягає в зміцненні миру, демократичних цінностей та добробут громадян країн-членів. Країни-члени ЄС користуються перевагами спільного внутрішнього ринку, на якому панує вільна й чесна конкуренція.