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Європейський Союз (ЄС, Євросоюз)

Європейський Союз - економічне й політичне об'єднання європейських країн.

Нинішній Європейський Союз бере свій початок від Європейського співтовариства вугілля й сталі, яке було засновано в квітні 1951-го року. До країн-засновників належать Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина та Франція. Нині Європейський Союз складається з 28 країн-членів. Полишити ЄС незабаром збирається Великобританія. Мета Євросоюзу полягає в зміцненні миру, демократичних цінностей та добробут громадян країн-членів. Країни-члени ЄС користуються перевагами спільного внутрішнього ринку, на якому панує вільна й чесна конкуренція.

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.
Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе десятиліття

Макрон пропонує нове об'єднання, бо вступ України в ЄС займе "десятиліття" 09.05.2022

Нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть, вважає Еммануель Макрон. Тому він пропонує побудувати політичну спільноту довкола ЄС.
Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ

Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ 08.05.2022

Гарантії безпеки щодо забезпечення нафтою певних країн ЄС, які залежать від постачань з РФ, і досі в процесі опрацювання, кажуть у Єврокомісії.
Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії 05.05.2022

Разом із шостим пакетом санкцій Євросоюз починає розривати найважливіші економічні зв'язки з Росією, наголошує оглядач FAZ Ніколас Буссе. Але лише санкцій, вважає він, для перемоги України замало.
Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила 04.05.2022

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.
У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні 02.05.2022

На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні 02.05.2022

У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов'язаних з цим труднощів.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії

У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії 25.04.2022

Глава європейської дипломатії Боррель наголосив на важливості ембарго для тиску на Росію у її війні проти України. Водночас він визнав, що країни ЄС поки що не досягли єдиної позиції щодо запровадження такого заходу.
Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути

Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути 21.04.2022

У Євросоюзі переконують, що завдали Росії значної шкоди санкціями, запровадженими за її війну проти України. Про які досягнення санкцій звітують у Брюсселі, розповідає DW.
Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС

Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС 11.04.2022

Глави МЗС країн ЄС обговорили підтримку України, санкції проти Росії та нафтове ембарго. Які два слова Жозеп Боррель знайшов для війни РФ проти України та що зараз найбільше тривожить Євросоюз.
ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві

ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві 09.04.2022

Євросоюз "у буквальному сенсі" повертається до Києва, оголосив під час візиту до української столиці Жозеп Боррель. Це має забезпечити більш тісну та пряму співпрацю з українською владою.

ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну

ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну 08.04.2022

Європейський Союз затвердив п'ятий пакет антиросійських санкцій через війну в Україні. Ембарго на постачання вугілля з РФ почне діяти з серпня.
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