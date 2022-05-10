Європейський Союз (ЄС, Євросоюз)

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Європейський Союз - економічне й політичне об'єднання європейських країн.
Нинішній Європейський Союз бере свій початок від Європейського співтовариства вугілля й сталі, яке було засновано в квітні 1951-го року. До країн-засновників належать Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина та Франція. Нині Європейський Союз складається з 28 країн-членів. Полишити ЄС незабаром збирається Великобританія. Мета Євросоюзу полягає в зміцненні миру, демократичних цінностей та добробут громадян країн-членів. Країни-члени ЄС користуються перевагами спільного внутрішнього ринку, на якому панує вільна й чесна конкуренція.
Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.