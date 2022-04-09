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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро 09.04.2022

Кампанія на підтримку українських біженців та переселенців зібрала трохи більше 9 мільярдів євро. Ще один мільярд євро додав ЄБРР.

ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків

ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків 31.03.2022

Війна в Україні та західні санкції негативно вплинуть на російську економіку, прогнозує Європейський банк реконструкції та розвитку. Для України ЄБРР прогнозує обвал ВВП на рівні 20 відсотків.
Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Енергозбереження: як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео) 11.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021)

Енергозбереження: як українці можуть заощаджувати до мільярда євро щороку (08.01.2021) 08.01.2021

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.

Як працює перший "зелений супермаркет" в Україні (30.11.2020) 30.11.2020

Бути "екофрендлі" - сприятливим для довкілля - стає трендом і в Україні. Так, у Києві нещодавно відкрився перший "зелений" супермаркет. Дивіться, як це працює.

Зеленський, мери і мости: де гроші на капремонт (24.07.2020) 24.07.2020

Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка

ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5 відсотка 13.05.2020

Європейський банк реконструкції та розвитку пояснює обвал економіки України глобальними потрясіннями, пов'язаними з коронавірусом. За цим прогнозом, українська економіка може відновитися у 2021-му році.

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019) 02.10.2019

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.
ЄБРР відстежує ситуацію навколо Приватбанку та Гонтаревої

ЄБРР відстежує ситуацію навколо "Приватбанку" та Гонтаревої 19.09.2019

Українська влада не повинна повертати "Приватбанк" його колишнім власникам, вважає віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію. У ЄБРР стежать за ситуацію навколо націоналізованого банку.
Людей вже не лякають коливання гривні - віцеголова НБУ

Людей вже не лякають коливання гривні - віцеголова НБУ 18.06.2019

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб відповів на запитання DW про перспективи відновлення співробітництва із МВФ, уповільнення темпів зростання економіки і секрет стабільності гривні.
Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР 08.05.2019

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".
Як Єврокомісія хоче приєднати Україну до транспортної мережі ЄС

Як Єврокомісія хоче приєднати Україну до транспортної мережі ЄС 11.02.2019

Єврокомісія пропонує план розвитку транспортної інфраструктури в країнах "Східного партнерства", в тому числі й в Україні. Для його реалізації знадобиться 12,8 мільярда євро.
NBT, Total та ЄБРР у Давосі підписали угоду щодо проекту Сиваш

NBT, Total та ЄБРР у Давосі підписали угоду щодо проекту "Сиваш" 23.01.2019

Дві енергетичні компанії та ЄБРР у Давосі уклали угоду щодо проекту вітрової енергетики "Сиваш". Цей проект передбачає зведення 67 вітрових електроустановок у Херсонській області.

ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України

ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України 01.11.2018

Економіка України продовжує вихід із рецесії, а перспективи її розвитку покращилися завдяки відновленню співпраці з МВФ, заявили в ЄБРР. У банку прогнозують зростання ВВП України на 3,5 відсотка 2018 року.
Як зекономити на термомодернізації свого будинку

Як "зекономити" на термомодернізації свого будинку 01.11.2018

Підвищення цін на газ, тарифів на опалення та електроенергію змушують українців провести термомодернізацію свого житла, аби менше платити за комунальні послуги. Є програми, які дозволяють здешевити енергозбереження.

Які кредити можна отримати на утеплення житла? (30.10.2018) 30.10.2018

Утеплюючи оселю, можна заощадити аж до сімдесяти відсотків, якщо скористатись державною або європейською програмою підвищення енергоефективності. Ось як це працює.
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