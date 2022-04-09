Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44% енергоресурсів. Дивіться, як можна заощаджувати!
Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік. Адже через застарілу інфраструктуру щорічно втрачається до 44 % енергоресурсів. Як європейські інституції допомагають Україні впроваджувати заходи з енергоефективності і "зелені" технології - у репортажі DW.
Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?