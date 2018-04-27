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Європейське агентство із захисту продуктів харчування (EFSA)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "EFSA".

Європейське агентство із захисту продуктів харчування (EFSA ) є структурою в межах Європейського Союзу. Його завдання полягає у спостереженні за актуальними ризиками та упередження нових ризиків, пов'язаних з продуктами харчування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.