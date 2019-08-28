"Європейська солідарність" не підтримала рішення про комітети у Верховній Раді

Представники партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка голосували проти запропонованого керівництва парламентських комітетів на засіданні підготовчої депутатської групи. Про це заявила народна депутатка Ірина Геращенко ввечері у вівторок, 27 серпня, після відповідного засідання. На думку Геращенко, є "помилковим, що у опозиції забрали функції контролю". "Йдеться, по суті, про скасування контролюючої функції опозиції, коли у неї забрали регламентний комітет і ставлять у нього представника партії влади", - зазначила Геращенко і додала, що представники "Європейської солідарності" були єдиними, хто голосував проти.

Народна депутатка висловила переконання, що нині сформувалася "кишенькова опозиція, призначена владою, партією влади". За словами Геращенко, представники партії "Слуга народу" отримали близько 70 посад в керівництві комітетів, "Опозиційна платформа За життя" - 15, "Батьківщина" - 14, "Голос" на 20 депутатів - 13 посад", позафракційні - 10 і "Європейська солідарність" - 4.

Нагадаємо, 27 серпня підготовча група затвердила розподіл керівних посад у 23 комітетах парламенту. Лише чотири комітети очолюватимуть не представники партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, що перемогла на нещодавніх парламентських виборах. Так, комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом очолить Іванна Климпуш-Цинцадзе з партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а комітетом з питань молоді та спорту керуватиме Андрій Кожем'якін з "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин очолить самовисуванець Дмитро Лубінець.

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Серед відомих постатей очільниками комітетів від "Слуги народу" стануть: медіаменеджер Олександр Ткаченко, що очолюватиме комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики; представник Зеленського в уряді Андрій Герус, що керуватиме комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; колишній консул України в Стамбулі Богдан Яременко, який очолить комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Склад керівництва парламентських комітетів ще мають затвердити у сесійній залі Верховної Ради. Перше засідання Ради 9-го скликання має відбутись 29 серпня.