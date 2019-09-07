Європейська преса про обмін полоненими: Путін дав мало, а отримав багато

Швейцарська газета Neuer Zürcher Zeitung вважає, що попри успішну реалізацію обміну полоненими, не варто виношувати сподівання на конструктивні зрушення у політиці Кремля. "Про зміну політики щодо Києва говорити не доводиться, навіть якщо більшість росіян втомлені від конфлікту з Україною. Особливо на обміні полоненими наполягали президент Франції Макрон та канцлерка Німеччини Меркель, які хочуть організувати новий саміт у "нормандському форматі", щоби надати новий імпульс виконанню мінських угод. Обмін полоненими - новий проблиск надії, але у жодному разі не прорив. До мирного вирішення конфлікту, прийнятного для усіх сторін, ще дуже далеко", - констатує NZZ.

Схожої думки дотримується і німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Володимир Путін у цьому обміні дав мало, а отримав багато. Адже з 35 українців, яким дозволили повернутися на батьківщину, 24 Москва і так давно мусила звільнити, якби дотримувалася законів. Ідеться про цілком однозначний вирок Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким затримання українських моряків під час проходу в Азовському морі у листопаді торік було незаконним. Кремль не дотримався цього вироку, а натомість зажадав винагороди за те, що і так мусив зробити. Та ще й якої: Москва прив'язала обмін полоненими до видачі особи, яка, ймовірно, причетна до збиття пасажирського літака MH17 над Східною Україною у липні 2014-го. Тоді загинуло 298 невинних осіб, з них - 192 нідерландці. З огляду на долі українських моряків або режисера Олега Сенцова, можна зрозуміти згоду (на умови Москви - Ред.) українського президента Володимира Зеленського. Але так само зрозуміла через цей крок і досада Нідерландів. Лишається тільки сподіватись, що Гаага все ж таки збереже солідарність з Україною", - пише FAZ.

"Ляпас родичам загиблих"

Нідерландська газета De Telegraaf у коментарі "Упущена можливість" прогнозує, що виданий Росії Володимир Цемах відтепер буде настільки ж недоступним міжнародному правосуддю, як і четверо інших головних підозрюваних у збитті Boeing. "Постає питання про міжнародну співпрацю. Окрім Нідерландів, Австралії, Малайзії та Бельгії, Україна теж є частиною Об'єднаної слідчої групи (JIT) (з розслідування збиття MH17 - Ред.). Але з'ясувалося, що тільки Нідерланди та Австралія об'єднали зусилля для притягнення Росії до відповідальності. Вартими уваги є і сумніви прем'єр-міністра Малайзії щодо слідства. Звільнення єдиного затриманого підозрюваного - це ляпас для родичів загиблих. Шанси на те, щоб посадити за ґрати хоча б одного підозрюваного, наразі втрачені. І це дуже боляче", - читаємо у коментарі De Telegraaf.

Тему продовжує норвезька газета Dagbladet. "Як ЄС, так і Нідерланди протестували проти видачі Володимира Цемаха Росії. Наполягання Росії на його видачі виглядає як визнання провини за збиття літака Малайзійських авіаліній. Тепер Нідерланди вимагатимуть екстрадиції Цемаха. Російський закон забороняє екстрадицію російських громадян, але Цемах - громадянин України. Та умить він може стати російським громадянином. Для Зеленського, втім, обмін полоненими - великий тріумф", - підкреслює Dagbladet.

Британська The Daily Telegraph загалом вітає обмін полоненими, але застерігає від винагородження Росії за її агресію в Україні. "З огляду на мороз, яким були охоплені відносини Росії та України останніми роками, події цих вихідних ознаменували помітну відлигу... Та хоча усі вітатимуть зусилля, направлені на завершення протистояння, яке забрало тисячі життів, ці зусилля не можуть даватися будь-якою ціною. Лише п'ять років минуло відтоді, як Росія анексувала Крим - акт міжнародної злочинності, за який Володимир Путін не збирається розплачуватись", - нагадує The Daily Telegraph.