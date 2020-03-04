Європейська преса: Гончарук хотів обмежити вплив олігархів і тепер вимушений іти

"Прем'єр Гончарук хотів обмежити вплив олігархів, і розсварився із президентом Зеленським. Тепер він іде", - пише Süddeutsche Zeitung про відставку уряду Олексія Гончарука. Звільнення і заміна також інших міністрів - закордонних справ, фінансів, оборони, а також "украй важливого для України генерального прокурора", пише видання, відбувається на тлі різкого падіння рейтингів Зеленського та посилення впливу українських олігархів. Видання звертає увагу на те, що минулого тижня Гончарук наказав звільнити керівників державних енергокомпаній, пов'язаних із Коломойським, чим міг викликати невдоволення Зеленського.

"Команда Зеленського досі затягує ухвалення закону, який перешкодить поверненню олігархам націоналізованого у 2016 році "Приватбанку" - це одна з ключових вимог мільярдного кредиту МВФ, що досі лишається невиконаною. Бізнесмен Коломойський також вочевидь намагається запобігти кримінальній справі проти себе: двоє наближених до нього депутатів зареєстрували в українському парламенті подання про звільнення генпрокурора-реформатора Руслана Рябошапки, а також очільника антикорупційного бюро - НАБУ - Артема Ситника". Нового українського прем‘єра Дениса Шмигаля видання називає "технократом без власної політичної ваги", хоча й згадує про його кар'єру в ДТЕК Ріната Ахметова.

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Крах молодого покоління

"Крах молодого покоління" - так змальовує події у Києві Frankfurter Allgemeine Zeitung. Олексій Гончарук, пише видання, встиг установити два рекорди - стати наймолодшим прем'єр-міністром в історії України та пробути ним найкоротший термін. Із ним пов'язували надії на втілення обіцянки Зеленського - повністю замінити старі політичні еліти новими людьми. Однак вже на початку 2020 року "дедалі сильнішим ставало враження, що не всі молоді люди Зеленського здатні справитися зі своїми завданнями". "До цього додалися конфлікти в команді Зеленського, у якій всупереч передвиборчим обіцянкам, велику роль відігравали представники старого олігархату".

Нового прем'єра - Дениса Шмигаля - видання називає "політичним новачком" і теж згадує про його досвід роботи в компанії Ріната Ахметова. Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу й на те, що в уряді Шмигаля майже нема молодих людей, а натомість є "чимало ветеранів української політики". Окремо згадується й керівник міністерства внутрішніх справ: "Аваков, якого сам президент Зеленський назвав незамінним, перетворився на феномен - він отримав посаду на наступний день після Революції гідності у лютому 2014 року й став єдиним, хто пережив усі перестановки кабінетів і зміни урядів".

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Коронавірусна відставка

"Коронавірус вдарив по українській політиці", - пише про події в Києві Neue Zürcher Zeitung. Видання вважає, що саме невтішні події навколо евакуації українців з Уханю та протести в Нових Санжарах, де у військовому санаторії розмістили евакуйованих, "зрештою звернули шию урядові Олексія Гончарука". Цей кабмін, пише видання, мав виконати обіцянку президента Зеленського порвати з минулим. "Однак уряд не зміг задовольнити очікувань нетерплячого Зеленського, хоча ані від бізнесу, ані від міжнародних радників або іноземних дипломатів, він не отримав поганих оцінок".

"Переформатування уряду навряд чи призведе до ґрунтовної зміни курсу, - веде далі Neue Zürcher Zeitung. - Однак воно має створити враження бурхливої діяльності та залучити досвідчених політиків. Втім, і новий прем'єр-міністр Шмигаль буде виконавчим органом президента". Видання звертає увагу на звільнення, імовірно, під впливом олігарха Ігоря Коломойського, "непопулярних міністрів", як-от Оксани Маркарової або Тимофія Милованова, що "може призвести до розстановки нових акцентів". "Те, що непопулярний, але впливовий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишається на посаді, свідчить про те, наскільки велику роль в Україні відіграє питання владного впливу", пише Neue Zürcher Zeitung.

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Вічний Аваков

Те, що відбулося в Києві у середу, схоже не лише на крах уряду, а цілої партії - президентської фракції "Слуга народу", пише видання Neues Deutschland. "Чи це кінець Зеленського? Ні. Позачергове засідання парламенту було призначене, щоб провести персональні зміни урядової команди. Але повна перебудова уряду в плани президента не входить", - пише видання.

Найболіснішим видання називає відставку Гончарука, адже "прем'єра вважали кмітливим, розумним, але головне - аж ніяк не ручним песиком президента". "Зрозуміло одне: у кабміні утворився блок спротиву, який виступав проти того, як поводить себе Зеленський, та його приписів". Видання також звертає увагу на те, що замінять і невелику групу тих урядовців, які працювали ще у попередньому уряду, окрім одного міністра - Арсена Авакова.

Українського міністра внутрішніх справ Neues Deutschland називає людиною, яка "приклеїлась до свого крісла". "Він з 2014 року є міністром внутрішніх справ, і на цій посаді розбудував цілу імперію: вона складається з озброєних загонів, колись добровільних, а нині підпорядкованих (МВС. - Ред.) і, найголовніше, пов'язаних з ними цивільних і номінально незалежних громадських організацій. Вони ідеально підходять для завдань, на які краще не відправляти людей у формі, зі званням і на службі. Навіть противники Зеленського пов'язували з його перемогою на виборах з єдиною надію, що він зможе вивести Авакова з уряду".