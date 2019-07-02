Європейська преса відповідає Путіну: Лібералізм Вас переживе

Слова, сказані днями президентом Росії Володимиром Путіним в інтерв'ю британському діловому виданню Finantial Times про те, що ліберальна ідея "застаріла", мало кого з європейських політиків і оглядачів залишили байдужими. Голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь без властивої йому дипломатичності сказав, що насправді застарілими є "авторитаризм, культ особистості і панування олігархів". Відомий своєю прямотою британський ексміністр закордонних справ і претендент на крісло глави уряду Борис Джонсон у своєму дописі на шпальтах The Telegraph назвав заяву Путіна "колосальною нісенітницею". "Лібералізм живий. Із ним все гаразд. Він забезпечує процвітання у масштабах, які не могли собі уявити минулі покоління", - переконаний Джонсон.

Ліберальні суспільства, зазначає британський політик, мають дві основні переваги - це демократія і верховенство права. Без них, вважає Джонсон, будь-яка країна приречена на катастрофу. "Якщо вашу власність може конфіскувати дружина президента або його зять, то ви не починатимете бізнес в цій країні і не будете в неї інвестувати", - парирував британський політик, вочевидь, натякаючи на проблеми з верховенством права, що існують у Росії.

"Застарілим є пан Путін і його імперська політика"

Не оминули увагою слова Володимира Путіна і оглядачі європейських друкованих видань. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung звертає увагу на те, що своєю критикою, зокрема, на адресу канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) через її політику відкритих дверей для біженців, Путін намагається поглибити прірву розбіжностей, яка існує з цього приводу у Європі. На думку оглядачів видання, господар Кремля недвозначно стає пліч-о-пліч з такими євроскептиками і критиками ліберальних ідей як прем'єр Угорщини Віктор Орбан, глава МВС Італії Маттео Сальвіні чи лідерка французьких правих популістів Марін ле Пен. "Хто вважає застарілою ліберальну демократію, вважає застарілою і свободу, верховенство права і права людини. Звісно, лібералізм перебуває у складній фазі і потребує оновлення. Однак неважко собі уявити, що він існуватиме і тоді, коли від Володимира Путіна не залишиться і сліду", - пише швейцарське видання.

Лібералізм ніколи не буде застарілим, переконані і в редакції британського видання Independent. Оглядач видання пише, що порівняно з Путіним, який перекручує все з ніг на голову, президент США Дональд Трамп виглядає майже таким самим святим як Франциск Ассізький. "Розпад Радянського Союзу 1991 року, на його думку, був трагедією, адже, мовляв, 25 мільйонів етнічних росіян тепер живуть за межами Росії. При цьому Путін ігнорує той факт, що багато росіян були свідомо переміщені за межі Росії його попередниками, такими як Йосип Сталін і тими, хто був до нього, в рамках цілеспрямованої політики русифікації периферійних регіонів СРСР", - констатує Independent.

Хоча видання і визнає, що праві популісти зі своїми антиліберальними гаслами дедалі більш успішні навіть у таких бастіонах лібералізму як скандинавські країни, тим не менше: "Світ сьогодні вільніший і заможніший, ніж будь-коли, особливо ніж у часи розквіту Радянського Союзу, який приніс бідність і рабство собі і своїм сусідам", - наголошує британська газета. І підсумовує: "Ліберальні цінності пережили хвилі мілітаризму, фашизму, нацизму і комунізму. Якщо і говорити про застаріле, то таким є пан Путін і його застаріла імперська політика".

"Лібералізм сильніший за Путіна"

Австрійське видання Die Presse зауважує, що російський президент має патологічне відторгнення зовнішньої політики, базованої на цінностях. "Бажано, щоб у світі не було моралі, аби господарі від Москви до Ер-Ріада або Пекіна могли безтурботно і далі тиранізувати. Для них хвилі демократизації після 1945 року були страшним сном. Вони вважають, що можуть зупинити і розвернути колесо історії", - констатує газета. Оглядач зазначає, що Путін не пропускає жодної нагоди дискредитувати ліберальні ідеї. "Однак російський президент лише здіймає пил, аби відволікти від того, що є справжнім сенсом лібералізму: переваги, які він несе суспільствам, коли громадяни можуть максимально вільно і без надмірного контролю держави діяти у політичному, економічному і приватному житті. Путіну не пощастило, але ця ідея сильніша за нього", - читаємо на шпальтах Die Presse.