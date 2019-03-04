 Європейська народна партія голосуватиме щодо виключення партії Орбана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Європейська народна партія голосуватиме щодо виключення партії Орбана

Через скандал з медіакомпанією проти голови Єврокомісії Юнкера і мільярдера Сороса, яку розгорнув угорський уряд, члени Європейської народної партії ініціювали виключення зі свого складу партії Орбана "Фідес".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Консервативнй партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" загрожує виключення зі складу Європейської народної партії (ЄНП). Щонайменше 12 партій з дев'яти країн надіслали листи до керівництва ЄНП з проханням щодо проведення голосування про виключення партії Орбана або призупинення її членства. Про це у понеділок, 4 березня, повідомила речниця ЄНП агенції dpa. За нормами партії, яка об'єднує правоцентристські політичні сили Європи, для винесення такого питання на голосування необхідна підтримка семи партій з п'яти країн.

DW.COM

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про ймовірність виходу членів "Фідес" із найбільшої політичної партії у Європарламенті. (14.09.2018)

Причиною закликів стала медіакампанія уряду Угорщини проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. (22.02.2019)

Керівництво ЄНП зустрінеться щодо цього питання 20 березня. Того ж дня буде ухвалене рішення щодо подальшої долі "Фідес", запевнив представник ЄНП у розмові з dpa. Одним з варіантом може стати призупинення членства "Фідес" в ЄНП та висунення їй певних умов для повернення. Якщо ЄНП проголосує про виключення "Фідес", це також зменшить кількість її місць в Європарламенті, де фракція ЄНП є найбільшою.

Скандал навколо "Фідес" розгорівся після того, як угорська влада розмістила на вулицях угорських міст плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження. Політики з різних країн ЄС тоді  закликали виключити "Фідес" з ЄНП.

Представник угорського уряду повідомив, що ця кампанія з постерами завершиться 15 березня. Утім, 3 березня Орбан в інтерв'ю заявив, що новою мішенню кампанії буде заступник Юнкера Франс Тіммерманс, який є кандидатом на посаду президента Єврокомісії від європейських соціал-демократів.

Дивитись відео 01:03

Санкції ЄС: Будапешт може втратити право голосу в Євросоюзі (12.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Санкції ЄС: Будапешт може втратити право голосу в Євросоюзі (12.09.2018)  

Також за темою

Ungarn Plakat George Soros und Jean-Claude Juncker

У ЄС обурені дезінформаційною кампанією в Угорщині 20.02.2019

У ЄС обурені медіакампанією, яку уряд Віктора Орбана розгорнув в Угорщині щодо голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і мільярдера Джорджа Сороса. У Будапешті закидають їм підтримку нелегальної міграції.

Ungarn Plakat George Soros und Jean-Claude Juncker

У ЄС закликають виключити партію Орбана з Європейської народної партії 22.02.2019

Причиною закликів стала медіакампанія уряду Угорщини проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.

Brüssel 2013 Viktor Orban, Premierminister Ungarn

Будапешт погрожує заходами у відповідь на штрафну процедуру ЄС щодо Угорщини 14.09.2018

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про ймовірність виходу членів "Фідес" із найбільшої політичної партії у Європарламенті.

Реклама

Докладно

Нелегальна праця в Німеччині (символічне фото)

Що загрожує за нелегальну працю в Німеччині

Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро через працю нелегалів. 

Автовиробники у ФРН інвестують у електромобілі

Автовиробники у ФРН інвестують мільярди в електромобілі

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  