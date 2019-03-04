Європейська народна партія голосуватиме щодо виключення партії Орбана

Консервативнй партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" загрожує виключення зі складу Європейської народної партії (ЄНП). Щонайменше 12 партій з дев'яти країн надіслали листи до керівництва ЄНП з проханням щодо проведення голосування про виключення партії Орбана або призупинення її членства. Про це у понеділок, 4 березня, повідомила речниця ЄНП агенції dpa. За нормами партії, яка об'єднує правоцентристські політичні сили Європи, для винесення такого питання на голосування необхідна підтримка семи партій з п'яти країн.

Керівництво ЄНП зустрінеться щодо цього питання 20 березня. Того ж дня буде ухвалене рішення щодо подальшої долі "Фідес", запевнив представник ЄНП у розмові з dpa. Одним з варіантом може стати призупинення членства "Фідес" в ЄНП та висунення їй певних умов для повернення. Якщо ЄНП проголосує про виключення "Фідес", це також зменшить кількість її місць в Європарламенті, де фракція ЄНП є найбільшою.

Скандал навколо "Фідес" розгорівся після того, як угорська влада розмістила на вулицях угорських міст плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження. Політики з різних країн ЄС тоді закликали виключити "Фідес" з ЄНП.

Представник угорського уряду повідомив, що ця кампанія з постерами завершиться 15 березня. Утім, 3 березня Орбан в інтерв'ю заявив, що новою мішенню кампанії буде заступник Юнкера Франс Тіммерманс, який є кандидатом на посаду президента Єврокомісії від європейських соціал-демократів.