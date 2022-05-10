Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022)

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.