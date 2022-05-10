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Європа

Європа - частина світу в Північній півкулі Землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Європа".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Чому українські біженці повертаються назад попри війну? - "Європа у фокусі" (02.05.2022) 02.05.2022

Чому українські громадяни повертаються попри війну. Як журналісти перетворилися на військових репортерів. Як Вільнюс збирається відбивати агресію РФ. Італійський митець бореться зі свастикою у Вероні.
Російські туристи та українські біженці у Туреччині - Європа у фокусі (відео)

Російські туристи та українські біженці у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео) 27.04.2022

Проблеми сурогатних матерів у часи війни в Україні. Кого бояться українські біженки в Туреччині. Чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанські багатії програли екоактивістам. Рецепт корму для корів з Великобританії.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

Європейські політики з полегшенням відреагували на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції. За попередніми результатами, чинний глава французької держави набрав 58,54 відсотка голосів виборців.
Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають Премію ЗМІ за свободу

Зеленський, Тихановська й Овсяннікова отримають "Премію ЗМІ за свободу" 21.04.2022

Нагорода, започаткована німецькою WMG, цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Її володарями стануть президент України, лідер білоруської опозиції та російська журналістка.

Чи буде Україна з хлібом? - "Європа у фокусі" (19.04.2022) 19.04.2022

Чи вдасться в умовах війни зібрати врожай. Чого хочуть сербські сепаратисти. Як уживаються різні мови в Бельгії.
На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ 14.04.2022

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин

Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин 06.04.2022

Слідом за Німеччиною та Францією ще кілька європейських країн оголосили про висилку дипломатів РФ. Дмитро Пєсков назвав ці заходи "недалекоглядним кроком".

В Україну з вантажем, назад з біженцями: гуманітарний конвой з ФРН - "Європа у фокусі" (04.04.2022) 04.04.2022

Що кажуть про Путіна росіяни, які втекли в Німеччину. Як санкції б'ють по економіці Росії. Як війна в Україні впливає на президентську кампанію у Франції.
Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії

Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії 30.03.2022

Через газовий конфлікт Європи з Росією, Німеччина та Австрія посилюють заходи безпеки у енергетиці.
Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях

Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях 29.03.2022

Комісар ЄС із енергетики брав участь в ухваленні рішення Великої сімки і воно поширюється на весь Євросоюз, заявив представник Єврокомісії. У ЄС готуються до можливого припинення постачання газу з Росії.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
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