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Європа

Європа

Європа

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України

Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України 10.05.2022

В останні роки більшість іноземних туристів прибували до Туреччини з Росії, Німеччини й України. Нині ж між Росію та Україною точиться війна. Що це означає для турецького туризму?
Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме 09.05.2022

Німеччина підтримує Україну без жодних передумов. У тому числі й подальшими постачаннями важкої зброї. Канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до німецького народу зайняв чітку позицію, і це правильно, вважає Сабіне Кінкарц.
Українські біженці в Німеччині

Українські біженці в Німеччині 09.05.2022

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Коментар: Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною

Коментар: Кінець дипломатичних конфузів між Німеччиною і Україною 06.05.2022

Глава МЗС Німеччини Бербок має скоро відвідати Київ. До анонсу цієї поїздки Штайнмаєр і Зеленський вирішили свою суперечку. Оскільки зараз важливим є лише одне - нищівна поразка Росії, вважає Франк Гофманн.
Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії 05.05.2022

Разом із шостим пакетом санкцій Євросоюз починає розривати найважливіші економічні зв'язки з Росією, наголошує оглядач FAZ Ніколас Буссе. Але лише санкцій, вважає він, для перемоги України замало.
Як українські військові проходять навчання в Німеччині

Як українські військові проходять навчання в Німеччині 05.05.2022

На військових базах США у Баварії солдати з України вчаться поводитися зі зброєю західного зразка. Як оцінюється така ситуація у міжнародному праві - у DW.
Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті

Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті 04.05.2022

Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.
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