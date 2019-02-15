 Європа робить замало для порятунку торгівлі з Іраном - Заріф | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

Європа робить замало для порятунку торгівлі з Іраном - Заріф

Європа має робити більше для порятунку торгівлі з Іраном, попри американські санкції, вважає міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

Джавад Заріф

Джавад Заріф

Попри американські санкції Європа повинна робити більше для того, щоб підтримати торговельні відносини з Іраном після того, як США вийшли з іранської ядерної угоди. Про це в неділю, 17 лютого, заявив на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

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Зокрема, він зазначив, що створеної європейцями системи Instex (механізму для обходу санкцій США проти Ірану) недостатньо, щоб врятувати ядерну угоду. За його словами, США намагаються змусити Європу до виходу з ядерної угоди, але європейці не мають права на це погоджуватися. "Якщо хтось над вами знущається, а ви йдете на поступки, то знущання ставатимуть лише гіршими", - попередив Заріф. На його думку, США демонізують Іран.

Іранський міністр також звинуватив Ізраїль в тому, що той шукає приводу для війни в той час, як США підвищують імовірність сутички в регіоні. При цьому Заріф закинув європейським державам, що ті не піддають критиці дії Ізраїлю та США в регіоні. "Ризик (війни. - Ред.) великий. І він буде ще більшим, якщо ви не звертатимете уваги на масштабні порушення міжнародного права", - сказав іранський посадовець.

Як повідомлялося, 14 лютого на конференції у Варшаві віце-президент США Майк Пенс виступив з вимогою до європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

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