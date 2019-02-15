Європа робить замало для порятунку торгівлі з Іраном - Заріф

Попри американські санкції Європа повинна робити більше для того, щоб підтримати торговельні відносини з Іраном після того, як США вийшли з іранської ядерної угоди. Про це в неділю, 17 лютого, заявив на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

Зокрема, він зазначив, що створеної європейцями системи Instex (механізму для обходу санкцій США проти Ірану) недостатньо, щоб врятувати ядерну угоду. За його словами, США намагаються змусити Європу до виходу з ядерної угоди, але європейці не мають права на це погоджуватися. "Якщо хтось над вами знущається, а ви йдете на поступки, то знущання ставатимуть лише гіршими", - попередив Заріф. На його думку, США демонізують Іран.

Іранський міністр також звинуватив Ізраїль в тому, що той шукає приводу для війни в той час, як США підвищують імовірність сутички в регіоні. При цьому Заріф закинув європейським державам, що ті не піддають критиці дії Ізраїлю та США в регіоні. "Ризик (війни. - Ред.) великий. І він буде ще більшим, якщо ви не звертатимете уваги на масштабні порушення міжнародного права", - сказав іранський посадовець.

Як повідомлялося, 14 лютого на конференції у Варшаві віце-президент США Майк Пенс виступив з вимогою до європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном.