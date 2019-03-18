 Європа критикує вирок Тітієву і вимагає від РФ звільнити його | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Європа критикує вирок Тітієву і вимагає від РФ звільнити його

У ЄС вимагають, щоб Росія звільнила правозахисника Оюба Тітієва, засудженого у Чечні до чотирьох років колонії. Із критикою вироку виступили у Раді Європи та у Німеччині.

Оюб Тітієв засуджений до чотирьох років колонії

Оюб Тітієв засуджений до чотирьох років колонії

Засудження до чотирьох років в'язниці голови чеченського представництва правозахисного центру "Меморіал" Оюба Тітієва викликало різку реакцію у Брюсселі. У Європейській зовнішньополітичній службі ввечері у понеділок, 18 березня, заявили, що свідчення у справі правозахисника були сфабриковані, а самому Тітієву не було забезпечено справедливий судовий розгляд.

У комюніке, яке було поширене Брюсселем, наголошується, що цей вирок "продовжує тенденцію арештів, нападів і дискредитації правозахисників і журналістів, що працюють в цьому регіоні Російської Федерації". У Європейській зовнішньополітичній службі нагадали, що попередниця Тітієва на посаді голови "Меморіалу" у Чечні Наталя Естемірова була вбита в 2009 році, і майже через десять років ніхто ще не був притягнутий до відповідальності за цей злочин.

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Голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву присудили премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела. Він перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні наркотиків. (08.10.2018)

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"Європейський Cоюз очікує, що пан Тітіев буде звільнений негайно і беззастережно", - сказано в заяві.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович в понеділок також піддала критиці вердикт чеченського суду. "Засудження Тітієва є одним з останніх прикладів того, наскільки ворожа і небезпечна обстановка панує в Чеченській республіці РФ, де працюють правозахисники", - заявила вона. За словами Міятович, це негативно впливає на ситуацію з правами людини в регіоні. "Я ще раз закликаю владу Росії виконувати свої зобов'язання і використовувати судову систему не для переслідування правозахисників", - йдеться у заяві.

Своєю чергою уповноважена уряду ФРН з питань політики в сфері прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) висловила сумніви в справедливості вироку Тітієву. У поширеній у вівторок заяві Кофлер наголошується, що сумніви у звинуваченнях і у забезпеченні верховенства права під час судового процесу "добре задокументовані і описані, зокрема, в доповіді ОБСЄ про стан справ із правами людини в Чечні". "Я закликаю Росію виконати рекомендації, що містяться в доповіді ОБСЄ: вирок і утримання у попередньому ув'язненні повинні бути негайно перевірені ще раз судом за межами Чечні, а Оюб Тітієв - звільнений з-під варти", - йдеться в заяві німецької омбудсменки.

18 березня Шалінський міський суд у Чечні засудив Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі. Він відбуватиме термін в колонії-поселенні. Його затримали 9 січня 2018 року і помістили під арешт. За версією слідства, правозахисник "у невстановленому місці і час" і "за невстановлених обставин" придбав не менш ніж 207 грамів марихуани. Голова чеченського відділення "Меморіалу" провину не визнав і наполягав на тому, що наркотики йому підкинули. У своєму останньому слові 12 березня Оюб Тітієв сказав, що судовий процес у його справі "побив рекорд лицемірства і цинізму".

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