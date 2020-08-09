Європа зможе протистояти пандемії коронавірусу без локдауну - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не бачить необхідності запровадження європейськими країнами повторного локдауну через нинішнє зростання числа випадків COVID-19. Про це в четвер, 20 серпня, заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе (Hans Kluge). За словами Клюґе, за останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з подальшим поширенням коронавірусу, тож тепер вони значно краще підготовленні, ніж на початку пандемії COVID-19.

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"Нині ми перебуваємо в значно кращому стані для того, щоб ліквідовувати локальні осередки інфекції", - запевнив представник ВООЗ, цитує інформагенція AFP. "Ми спроможні протидіяти вірусу й водночас підтримувати роботу економіки та освітньої системи", - додав він.

"Тепер для нас лютий не повториться. Адже нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству", - заявив представник міжнародної організації.

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Натепер у Європі спостерігається стрімке зростання числа інфікованих коронавірусом після першої весняної хвилі. За даними ВООЗ, у перший тиждень серпня було зареєстровано на 40 тисяч випадків більше, ніж у перший тиждень червня.

У боротьбі з поширенням заражень ВООЗ рекомендує разом з дотриманням мінімальної дистанції, ефективною стратегією тестування та відстеженням контактів насамперед дотримуватися послідовного підходу щодо ліквідації окремих осередків захворювання. За даними організації, в 55 країнах, за які відповідає Європейське регіональне бюро ВООЗ, натепер зареєстровано майже чотири мільйони випадків інфікування і 215 тисяч смертей.