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Європейський парламент - парламент Європейського Союзу.
Європейський парламент обирається громадянами країн Європейського Союзу один раз на п'ять років. Таким чином Європарламент є не лише єдиним прямо обраним органом ЄС, але й єдиною у світі прямо обраною наднаціональною структурою.
Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.