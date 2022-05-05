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Європарламент

Європейський парламент - парламент Європейського Союзу.

Європейський парламент обирається громадянами країн Європейського Союзу один раз на п'ять років. Таким чином Європарламент є не лише єдиним прямо обраним органом ЄС, але й єдиною у світі прямо обраною наднаціональною структурою.

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови 05.05.2022

"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.
Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.
Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.
Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті

Чим готовий пожертвувати ЄС, аби зупинити Путіна - дебати в Європарламенті 04.05.2022

Економіка та споживачі в ЄС також несуть втрати від санкцій проти Росії. Від нафтового ембарго ціна зросте. Чи має ЄС зважати на власні втрати, намагаючись зупинити війну РФ проти України, дискутували в Європарламенті.
Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро

Європарламент вимагатиме від Ле Пен та її колег повернути 617 тисяч євро 18.04.2022

Марін Ле Пен та її соратників підозрюють у тому, що вони використали отримані від Європарламенту гроші у власних цілях. Французька прокуратура проводить перевірку.
Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ

Європарламент закликав ЄС до негайного ембарго нафти та газу з РФ 07.04.2022

Через вбивства мирних жителів у Бучі Європарламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії. Євродепутати виступили за негайне ембарго на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива з РФ.
Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті

Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті 05.04.2022

Лише невелика частина українських дітей-біженців уже пішла до школи в країнах ЄС. У Європарламенті дискутували, як слід дбати про них і як захистити їх від торгівлі людьми та експлуатації.
Зеленський назвав візит голови ЄП до України проявом героїзму

Зеленський назвав візит голови ЄП до України проявом героїзму 01.04.2022

Здійснити під час війни візит до України - прояв героїзму, наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Робертою Мецолою в Києві.
Голова ЄП пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС

Голова ЄП пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС 01.04.2022

Європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села, запевнила голова Європарламенту Роберта Мецола.

Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС

Прем'єр Грузії підписав заявку на вступ до ЄС 03.03.2022

Європейські лідери прагнуть виробити спільну позицію щодо перспектив вступу України до ЄС. Грузія також подає заявку на членство.
Європарламент: ЄС слід працювати над наданням Україні статусу кандидата

Європарламент: ЄС слід працювати над наданням Україні статусу кандидата 01.03.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де висловився на користь надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Євродепутати також запропонували перелік додаткових санкцій, які би ЄС міг запровадити щодо РФ.
Зеленський у Європарламенті: Путін убив 16 українських дітей

Зеленський у Європарламенті: Путін убив 16 українських дітей 01.03.2022

Президент України виступив на спецсесії Європарламенту. Володимир Зеленський розповів про ракетні обстріли Харкова, жертви серед мирного населення і про те, що Україна бореться, аби стати повноправним членом ЄС.
Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні 16.02.2022

Євродепутати проголосували за надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро. Тепер затвердити цю програму ще має Рада Євросоюзу.
Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті

Чи є Україна загрозою для Росії? - Дебати в Європарламенті 16.02.2022

Чи спричинило розширення НАТО на схід нинішню ескалацію російсько-українського конфлікту? Керівники ЄС і більшість євродепутатів вважають, що Путін боїться не військ НАТО, а демократичної України.
1,2 мільярда євро Україні: євродепутати підтримали екстрену процедуру

1,2 мільярда євро Україні: євродепутати підтримали екстрену процедуру 15.02.2022

Євродепутати вирішили розглянути програму макрофінансової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда євро за екстреною процедурою. Очікується, що Європарламент затвердить її вже цього тижня.
Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Рада ЄС схвалила 1,2 мільярда євро кредиту Україні 11.02.2022

Рада Євросоюзу підтримала пропозицію нової програми макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про кредити на вигідних умовах у розмірі 1,2 мільярда євро. Програму ще має затвердити Європарламент.
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