 Європарламент хвалить Київ за реформи і засуджує агресію Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Європарламент хвалить Київ за реформи і засуджує агресію Росії

Європарламент позитивно оцінив прогрес українських реформ. Євродепутати також вимагають зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" і вимагають від Росії звільнити українських моряків.

Засідання Європарламенту

Пленарне засідання Європарламенту (фото з архіву)

Європарламент позитивно оцінює прогрес реформ в Україні і різко засуджує агресію Росії в Азовському морі.Про це йдеться в резолюції щодо імплементації угоди про асоціації, яку євродепутати ухвалили в середу, 12 грудня. "За" проголосували 433 євродепутатів, "проти" - 105. Ще 30 утрималися. Про це повідомляє кореспондент DW.

Україна: прогрес у найважливіших реформах

Євродепутати констатують "позитивні результати" українських реформ у таких сферах: енергетика, охорона здоров'я, пенсійне забезпечення, освіта, державне управління, децентралізація, оборона, банківська справа, макроекономічна стабілізація тощо, зазначається на сайті Європарламенту.

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Водночас реформи супроводжуються різким зростанням цін, скороченням соціальних виплат і погіршенням доступу людей до соціального захисту, вказано в резолюції.

Євродепутати вимагають зупинити "Північний потік-2"

Європарламент похвалив "хорошу співпрацю з Україною" у сфері енергетики та прогрес країни у сфері енергоефективності й видобутку енергії з відновлюваних джерел. Водночас вказується на те, що Україні слід реформувати ринок газу й електрики.

Євродепутати вимагають зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" на тлі того, що Україна "відіграє ключову роль у європейській мережі енергопостачання". "Північний потік -2" - політичний проект, який "загрожує європейській безпеці та зусиллям для диверсифікації енергопостачань", йдеться в документі.

Засудили Росію і закликали до санкцій

Євродепутати також засудили агресію РФ проти України в Керченській протоці 25 листопада. Вони вимагають негайно і без додаткових умов звільнити українських моряків і кораблі, які захопила РФ. Також у резолюції міститься заклик до ЄС запровадити додаткові санкції щодо Росії, якщо вона не звільнить українських моряків і якщо справа дійде до подальшої військової ескалації.

Окрім того, євродепутати застерігають від спроб Росії позбавити Україну "суверенних прав" у Азовському морі. Росія повинна гарантувати вільний рух кораблів у Керченській протоці й Азовському морі, йдеться в резолюції.

Закликали краще боротися з корупцією й олігархатом

Водночас боротьба з корупцією в Україні має залишатися пріоритетом,  як і усунення олігархічних структур і децентралізація, вказано в документі. Європарламентарі шкодують, що правосуддя в Україні залишається "неефективним, корумпованим і політично залежним". Вони закликають до прозорого і надійного добору суддів і прокурорів.

"Україна добре прогресує у проведенні реформ у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Однак умови життя громадян істотно не покращилися", - констатував постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер (Michael Gahler). За його словами, боротися з корупцією слід рішучіше. "Проєвропейський курс - найкращий засіб проти спроб дестабілізації з боку Росії", - додав політик.

Окрім того, європарламентарі засудили зростання кількості фізичних нападів на журналістів і громадських активістів в Україні, а також насилля щодо ромів і представників ЛГБТ-спільноти.

Європарламент також вимагає, щоб Росія звільнила Олега Сенцова й усіх інших "незаконно ув'язнених громадян України".

 

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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