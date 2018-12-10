 Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі ЄС із Японією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Європарламент схвалив угоду про зону вільної торгівлі ЄС із Японією

Зона вільної торгівлі з Японією - найбільша, в якій братиме участь Євросоюз, заявила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом. Угода дозволить скасувати мита на чимало товарів.

Як очікується, угода про вільну торгівлю ЄС і Японії набере чинності 1 лютого 2019 року

Як очікується, угода про вільну торгівлю ЄС і Японії набере чинності 1 лютого 2019 року

Європарламент у середу, 12 грудня, схвалив угоду про зону вільної торгівлі між ЄС та Японією. Раніше документ ратифікував парламент Японії. Угода має набути чинності 1 лютого 2019 року.

Майбутня зона вільної торгівлі - найбільша, в якій коли-небудь брав участь Євросоюз, повідомила єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом. "Наші компанії, аграрії, провайдери послуг та інші фірми отримають чіткі переваги", - цитує Мальмстрьом інформагенція Reuters.

Частка Євросоюзу та Японії становить близько третини від світового ВВП. У майбутній зоні вільної торгівлі мешкають майже 600 мільйонів людей.

Скасування мит

Угода дозволить скасувати 10-відсоткові мита ЄС на японські автомобілі, а також тривідсоткові мита на більшість автозапчастин. Японія натомість має скасувати мито на ввезення сирів із країн ЄС (нині - близько 30 відсотків), а також вин (близько 15 відсотків).

Японія - друга найважливіша торговельна партнерка ЄС у Азії після Китаю. У 2017 році обсяг торгівлі між ЄС та Японією сягнув близько 129 мільярдів євро.

Німеччина торік експортувала туди товарів на суму близько 19,5 мільярда євро. Японські компанії експортували до Німеччини товарів на 22,9 мільярда євро.

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