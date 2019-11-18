Європарламент схвалив збільшення квот на м'ясо птиці з України

Європарламент у вівторок, 26 листопада, ратифікував угоду з Україною, яка збільшить квоти на експорт українського м'яса птиці до ЄС. За це на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосували 444 євродепутати, 128 - були проти та 74 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Ухвалене рішення підвищить квоти на безмитний експорт до ЄС м'яса птиці одразу на 50 тисяч тонн - з нинішніх 18,4 тисяч тонн до 68,4 тисяч тонн. Оскільки передбачена Угодою про асоціацію Україна-ЄС квота є динамічною, то до 2021 року вона зросте до 70 тисяч тонн. Водночас домовленість прибирає винятки на дві товарні номенклатури м'яса птиці, які Україна досі могла продавати у Євросоюз без мит необмежено.

Скандал з українською курятиною в ЄС

Причиною перегляду квот стало те, що агропромислова компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) українського підприємця Юрія Косюка знайшла спосіб суттєво збільшити експорт курятини. А саме, МХП завозила на територію ЄС курячу грудинку з кісткою, не платячи мита, адже на неї поширювався виняток. Далі компанія на своїх переробних потужностях у Нідерландах і Словаччині кістку відділяла та продавала на території Євросоюзу уже філе грудинки, а це - найдорожча категорія м'яса. За її експорт понад квотою треба було би платити мита.

МХП, за власними даними, експортувала торік до ЄС близько 100 тисяч тонн курячого м'яса. В українській компанії практику експорту до ЄС грудинки з кісткою і подальшого її відділення підтвердили. Однак запевнили, що вона відповідає законодавству ЄС.

У підсумку Україні вдалося різко збільшити експорт м'яса птиці до ЄС. Якщо у 2016 році, коли почала діяти зона вільної торгівлі з ЄС, його обсяги становили менше 50 тисяч тонн на рік, то у 2018-му, за даними статистичного агентства Євростат, вони перевищили 123 тисячі тонн. Збільшення відбувалося переважно завдяки одній категорії м'яса - з 3,5 тисяч тонн у 2016 році до понад 55 тисяч тонн у 2018-му. Ідеться про частини тушок курей, які позначаються в переліку категорій м'яса птиці як "інші". Свіжі та заморожені, вони становлять дві категорії курячого м'яса, на які у ЄС для України не було ні квот, ні мит.

Після того, як місцеві виробники курятини у ЄС почали бити на сполох, Єврокомісія пішла на екстраординарний крок, аби зупинити таку стрімку експансію: вона ініціювала переговори щодо внесення змін до параметрів тарифних квот, які регулюють торгівлю м'ясом птиці. Ратифікований Європарламентом документ не передбачає жодних винятків на експорт м'яса птиці з України до ЄС.

Законно, але не в дусі співпраці

Офіційні органи в ЄС не знайшли жодного порушення чинних правил у такому експорті. Тому в поясненні до рішення про ратифікацію, підготовленому комітетом Європарламенту з міжнародної торгівлі, курячу грудинку з кісткою називають "винахідливим" способом розділення тушок курей, "єдиною ціллю" якого було підвести його під безмитне ввезення до ЄС. "Нетипове розділення птиці хоча і є законним, але безсумнівно використовує лазівку в угоді (про асоціацію Україна-ЄС. - Ред.). Такий підхід чітко йде врозріз з духом довірливої співпраці", - наголошується в поясненні комітету. У ньому підсумовується, що нова угода усуває лазівку, внаслідок чого "торгівля м'ясом птиці може повернутися до такої, що базується на правилах".

Тепер угоду має ратифікувати Верховна Рада. Україна при цьому не дуже поспішає - хоча домовленість була досягнута ще навесні, уряд її остаточно погодив лише у жовтні, і 15 листопада до парламенту внесли законопроєкт про ратифікацію угоди про перегляд квот. Як раніше повідомляла DW, у Києві збільшення квот перемогою не вважають, адже інакше українські експортери, користуючись винятками, і далі могли би нарощувати продаж курятини до Євросоюзу.