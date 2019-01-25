 Європарламент: РФ не є стратегічним партнером ЄС через агресію проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Європарламент: РФ не є стратегічним партнером ЄС через агресію проти України

Євродепутати ухвалили резолюцію, яка оцінює стан відносин між ЄС і Росією. Європарламент більше не вважає РФ стратегічним партнером. Головна причина - її агресія проти України.

Зала Європарламенту в Страсбургу

Зала Європарламенту в Страсбургу

Європарламент ухвалив резолюцію про відносини між ЄС і Росією. Як повідомляє кореспондент DW, за неї у вівторок, 12 березня, на пленарному засіданні у Страсбургу проголосували 402 євродепутати. Проти висловилися 163 парламентарі, ще 89 утрималися. Текст резолюції сформували на основі доповіді, підготовленої латвійською євродепутаткою Сандрою Калнієте.

Днем раніше пізно ввечері євродепутати провели дебати з приводу резолюції. "На жаль, зараз не час і не місце для нових великих ініціатив співпраці з Росією", - заявила Калнієте. У той же час, на її думку, з Москвою все ж варто "вибірково" працювати на вирішенням таких проблем, як зміни клімату, нерозповсюдження зброї масового ураження, боротьба з тероризмом.

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У Європарламенті до виборів у травні хочуть ухвалити резолюцію ЄС-Росія. Її авторка Сандра Калнієте обіцяє найжорсткішу доповідь про РФ. Як змінювалося ставлення депутатів до Москви - в інтерв'ю DW. (25.01.2019)

Комітет Європарламенту підтримав доповідь про відносини ЄС і Росії. Як євродепутати хочуть реагувати на "Північний потік-2" і порушення міжнародного права та суверенітету України Москвою - у матеріалі DW. (05.02.2019)

Про що йдеться у резолюції

Згідно з резолюцією, Росія більше не може вважатися стратегічним партнером Євросоюзу. Головна причина цього - порушення Москвою міжнародного права та демократичних принципів, зокрема "окупація та анексія Криму, регіону України", "пряма та опосередкована" участь у збройних конфліктах у східній частині України, а також те, що Росія продовжує порушувати територіальну цілісність Грузії та Молдови.

Виходячи з цього, Європарламент переконаний, що "ЄС не може розглядати поступове повернення до звичного стану справ, поки Росія не імплементує повною мірою мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України". У резолюції також закликали Росію негайно звільнити політичних в'язнів, включно з громадянами інших країн. Окремо згадується український режисер Олег Сенцов, якому минулого року Європарламент присудив премію Сахарова.

Згадали євродепутати і проект трубопроводу "Північний потік-2". На їхнє переконання, він збільшить залежність Євросоюзу від постачання газу з Росії. Він також "загрожує внутрішньому ринку ЄС і не відповідає енергетичній політиці ЄС і його стратегічним інтересам, тому його (проект побудови газопроводу. - Ред.) слід зупинити", зазначається у резолюції.

Засудили євродепутати Росію і за її дії на території ЄС, наприклад, причетність до отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, кампанії з дезінформації та кібератаки, зв'язки уряду РФ з крайніми правими та популістськими силами в ЄС.

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