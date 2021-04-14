Європарламент ратифікував торговельну угоду з Великобританією

Європейські законодавці схвалили остаточну ратифікацію торговельної угоди між ЄС та Великобританією після Brexit.
Європейський парламент схвалив Угоду про торгівлю та співробітництво, яка встановлює правила майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією після її виходу з євроблоку. Результати голосування оголосили зранку в середу, 28 квітня, а саме голосування було 27 квітня.
Голова європарламенту Давід Сассолі уточнив, що 660 євродепутатів підтримали цю торговельну угоду, п'ятеро проголосували проти, а 32 - утримались, повідомляє агентство dpa.
Ця угода охоплює не лише комерційні відносини, але і правила щодо конкуренції, умов риболовлі та майбутні умови співпраці у сферах охорони правопорядку, юстиції, транспорту та енергетики.
Очікується, що договір, що перевищує 1000 сторінок, набуде чинності 1 травня. Торговельна угода вже тимчасово застосовується з початку 2021 року, щоб дати законодавцям ЄС час для детального її вивчення та ратифікації. Цей пільговий період закінчується 30 квітня.
Парламент Великобританії ще у грудні 2020 року підтримав цю угоду незабаром після її укладення.
Раніше євродепутати погрожували затримати ратифікацію документу через триваючу суперечку з Лондоном щодо спеціальних правил торгівлі, узгоджених для Північної Ірландії в рамках угоди про вихід з ЄС у 2019 році.
У дискусії перед голосуванням 27 квітня більшість європарламентарів заявили, що з важким серцем підтримають угоду і сподіваються на конструктивнішу співпрацю в майбутньому.
Нагадаємо, Великобританія приєдналася до ЄС у 1973 році. 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС.
Читайте також: ЄС починає судову процедуру проти Лондона за порушення умов Brexit