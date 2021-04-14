Європарламент ратифікував торговельну угоду з Великобританією

Європейський парламент схвалив Угоду про торгівлю та співробітництво, яка встановлює правила майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією після її виходу з євроблоку. Результати голосування оголосили зранку в середу, 28 квітня, а саме голосування було 27 квітня.

Голова європарламенту Давід Сассолі уточнив, що 660 євродепутатів підтримали цю торговельну угоду, п'ятеро проголосували проти, а 32 - утримались, повідомляє агентство dpa.

Ця угода охоплює не лише комерційні відносини, але і правила щодо конкуренції, умов риболовлі та майбутні умови співпраці у сферах охорони правопорядку, юстиції, транспорту та енергетики.

Очікується, що договір, що перевищує 1000 сторінок, набуде чинності 1 травня. Торговельна угода вже тимчасово застосовується з початку 2021 року, щоб дати законодавцям ЄС час для детального її вивчення та ратифікації. Цей пільговий період закінчується 30 квітня.

Парламент Великобританії ще у грудні 2020 року підтримав цю угоду незабаром після її укладення.

Раніше євродепутати погрожували затримати ратифікацію документу через триваючу суперечку з Лондоном щодо спеціальних правил торгівлі, узгоджених для Північної Ірландії в рамках угоди про вихід з ЄС у 2019 році.

У дискусії перед голосуванням 27 квітня більшість європарламентарів заявили, що з важким серцем підтримають угоду і сподіваються на конструктивнішу співпрацю в майбутньому.

Нагадаємо, Великобританія приєдналася до ЄС у 1973 році. 1 лютого 2020 року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС.

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