 Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2022

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Новини

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови

"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.

Зал засідань Європейського парламенту

Зал засідань Європейського парламенту

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Республіці Молдова статусу кандидата у члени Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Європарламенту у четвер, 5 травня. "ЄС має надати Молдові статус кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз (згідно з яким країна, яка дотримується цінностей ЄС, може претендувати на приєднання - Ред.) та на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.

У документі також пропонується Єврокомісії якнайшвидше завершити оцінку заявки Кишинева. Незалежно від того, яким буде висновок, "молдавська влада, безсумнівно, перебуває на правильному шляху, реалізуючи ключові реформи, зокрема, у галузі демократії, верховенства закону та прав людини", - зазначається у резолюції. Європарламент також закликав ЄС надати велику підтримку Молдові: як за допомогою нової макрофінансової допомоги, так і подальшими заходами щодо лібералізації транспортних послуг та торгівлі.

Парламент Молдови подав заявку на вступ до ЄС 3 березня 2022 року слідом за Україною та Грузією. Минулого тижня Кишинів передав Брюсселю першу частину відповідей на питання анкети про ситуацію в різних галузях країни. Другу частину відповідей уряд має намір передати найближчим часом. Очікується, що до кінця червня Єврокомісія надасть доповідь про готовність Молдови , України та Грузії до вступу до ЄС.

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