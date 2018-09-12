Європарламент підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини

Європейський парламент (ЄП) підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. Під час голосування у середу, 12 вересня, за таке рішення віддали голоси 448 депутатів ЄП, проти проголосували 197, утрималиля 48 євродепутатів. Для результативного голосування необхідно було дві третини голосів.

Підтримка ЄП не означає автоматичного початку процедури проти Будапешта. Тепер рішення повинна ухвалити Європейська Рада - для результативного голосування, згідно зі статтею 7-ю Договору про ЄС, за відповідне рішення повинні проголосувати 80 відсотків членів Європейської Ради (4/5 від її складу), не враховуючи голос самої Угорщини.

Підставою для голосування стала критична доповідь, яку в ЄП у квітні цього року за дорученням Європарламенту представила євродепутатка Юдіт Саргентіні. Вона висунула проти влади Угорщини звинувачення у відмові слідувати європейській політиці в сфері міграції, в порушенні прав меншин в країні, обмеженні свободи слова. З обвинувальними заявами виступили також представники комітетів ЄП з бюджетного контролю, з конституційних справ та прав жінок і гендерної рівності.

Дисциплінарна процедура в підсумку може призвести до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. У вівторок під час дебатів у Європарламенті з цього питання прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз намагається "шантажувати" його країну, та запевнив, що Будапешт не піде на поступки.