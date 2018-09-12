 Європарламент підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Європарламент підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини

Понад дві третини від складу Європарламенту підтримали початок дисциплінарної процедури проти Угорщини через загрозу підриву нею європейських цінностей. Тепер остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Депутати Європарламенту під час голосування за початок дисциплінарної процедури проти Угорщини, 12 вересня

Депутати Європарламенту під час голосування за початок дисциплінарної процедури проти Угорщини, 12 вересня

Європейський парламент (ЄП) підтримав початок дисциплінарної процедури проти Угорщини через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. Під час голосування у середу, 12 вересня, за таке рішення віддали голоси 448 депутатів ЄП, проти проголосували 197, утрималиля 48 євродепутатів. Для результативного голосування необхідно було дві третини голосів.

DW.COM

12 вересня євродепутати голосуватимуть, чи карати Угорщину за порушення прав людини в країні. За що проти уряду Віктора Орбана можуть застосувати Статтю 7 Лісабонського договору та позбавити її права голосу в ЄС? (11.09.2018)

Європарламент має ухвалити рішення, чи рекомендувати Раді ЄС розпочати процедуру проти Угорщини через порушення нею цінностей Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав дії ЄС "шантажем". (11.09.2018)

Усі біженці, включаючи підлітків без супроводу батьків, утримуватимуться угорською владою у закритих зонах на кордоні з Сербією. Правозахисники критикують нові правила. (28.03.2017)

Підтримка ЄП не означає автоматичного початку процедури проти Будапешта. Тепер рішення повинна ухвалити Європейська Рада - для результативного голосування, згідно зі статтею 7-ю Договору про ЄС, за відповідне рішення повинні проголосувати 80 відсотків членів Європейської Ради (4/5 від її складу), не враховуючи голос самої Угорщини.

Підставою для голосування стала критична доповідь, яку в ЄП у квітні цього року за дорученням Європарламенту представила євродепутатка Юдіт Саргентіні. Вона висунула проти влади Угорщини звинувачення у відмові слідувати європейській політиці в сфері міграції, в порушенні прав меншин в країні, обмеженні свободи слова. З обвинувальними заявами виступили також представники комітетів ЄП з бюджетного контролю, з конституційних справ та прав жінок і гендерної рівності.

Дисциплінарна процедура в підсумку може призвести до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. У вівторок під час дебатів у Європарламенті з цього питання прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз намагається "шантажувати" його країну, та запевнив, що Будапешт не піде на поступки.

Дивитись відео 04:36
Now live
04:36 хв

Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)  

Також за темою

Frankreich, Straßburg: Viktor Orban im EU-Parlament

Орбан звинуватив Євросоюз у "шантажі" Угорщини 11.09.2018

Європарламент має ухвалити рішення, чи рекомендувати Раді ЄС розпочати процедуру проти Угорщини через порушення нею цінностей Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав дії ЄС "шантажем".

Anti-Regierungs-Proteste in Budapest

Угорщина без голосу: за що Орбану загрожують санкції ЄС? 11.09.2018

12 вересня євродепутати голосуватимуть, чи карати Угорщину за порушення прав людини в країні. За що проти уряду Віктора Орбана можуть застосувати Статтю 7 Лісабонського договору та позбавити її права голосу в ЄС?

Italien Matteo Salvini empfängt Viktor Orban

Італія та Угорщина - разом проти мігрантів 03.09.2018

Популісти ЄС почали готуватися до виборів до Європарламенту-2019. Угорський прем'єр Орбан націлився зібрати антимігрантську коаліцію в ЄС. Допомогти йому в цьому має важковаговик ЄС Італія.

Реклама

Докладно

Журналіст Боб Вудворд

Проблематичний опір Трампу

Міхаелль Кніґґе про проблему опору Дональду Трампу в його ж адміністрації, описані в книзі "Страх". 

Інвестиції заради обопільної вигоди: Анґела Меркель та шейх Тамім бен Хамад Аль Тані у Берліні 7 вересня 2018 року

Катар підштовхує Німеччину до будівництва терміналу СПГ

Давню мляву дискусію щодо СПГ загострила пропозиція грошей з Дохи та погрози Вашингтона через "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  