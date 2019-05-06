Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів

Колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна не пропустили до будівлі Європарламенту. Після цього його голова Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів.
Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх новообраних депутатів від Іспанії. Це може бути пов'язано з неясністю статусу екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Комина, які пройшли в Європарламент за списками союзу "Вільні за Європу", повідомила в п'ятницю, 31 травня, агенція AFP з посиланням на джерела.
За даними адвоката Пучдемона Сімона Бекаерта, в середу обох каталонських політиків не пропустили в будівлю Європарламенту. Їм було відмовлено в отриманні попередньої акредитації під приводом того, що Брюссель ще не має в своєму розпорядженні офіційних списків іспанських депутатів, які отримали мандати. Водночас інші парламентарі з Іспанії вже отримали акредитацію в Європарламенті, підкреслює Бекаерт, називаючи це рішення "довільним і таким, що дискримінує". "Іспанський театр абсурду був імпортований до Європарламенту", - зазначив адвокат.
У підсумку голова Європарламенту Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів через те, що офіційні результати виборів Європарламенту в Іспанії ще не були опубліковані. У зверненні до трьох інших іспанських партій, які направили своїх представників до Брюсселя, Таяні вказав, що жодним чином не хоче втручатися в національний виборчий процес.
Своєю чергою адвокат Пучдемона пригрозив судом. "Якщо Європарламент допустить вплив держави-члена щодо заборони депутатам займати місця, ми звернемося до Європейського суду", - попередив він. Влада Іспанії має надіслати офіційні результати виборів до Європарламенту через 20 днів після голосування, додав адвокат.
Зараз колишній глава Каталонії Пучдемон живе в Бельгії, оскільки в Іспанії на нього видано ордер на арешт за організацію заколоту. Після референдуму в жовтні 2017 року політик проголосив незалежність іспанської провінції від Мадрида. За іспанським законодавством депутати Європарламенту перед початком дії мандата повинні принести клятву на конституції країни в Мадриді. В такому випадку Пучдемону загрожують затримання і судовий процес.