Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх новообраних депутатів від Іспанії. Це може бути пов'язано з неясністю статусу екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Комина, які пройшли в Європарламент за списками союзу "Вільні за Європу", повідомила в п'ятницю, 31 травня, агенція AFP з посиланням на джерела.

За даними адвоката Пучдемона Сімона Бекаерта, в середу обох каталонських політиків не пропустили в будівлю Європарламенту. Їм було відмовлено в отриманні попередньої акредитації під приводом того, що Брюссель ще не має в своєму розпорядженні офіційних списків іспанських депутатів, які отримали мандати. Водночас інші парламентарі з Іспанії вже отримали акредитацію в Європарламенті, підкреслює Бекаерт, називаючи це рішення "довільним і таким, що дискримінує". "Іспанський театр абсурду був імпортований до Європарламенту", - зазначив адвокат.

У підсумку голова Європарламенту Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів через те, що офіційні результати виборів Європарламенту в Іспанії ще не були опубліковані. У зверненні до трьох інших іспанських партій, які направили своїх представників до Брюсселя, Таяні вказав, що жодним чином не хоче втручатися в національний виборчий процес.

Своєю чергою адвокат Пучдемона пригрозив судом. "Якщо Європарламент допустить вплив держави-члена щодо заборони депутатам займати місця, ми звернемося до Європейського суду", - попередив він. Влада Іспанії має надіслати офіційні результати виборів до Європарламенту через 20 днів після голосування, додав адвокат.

Зараз колишній глава Каталонії Пучдемон живе в Бельгії, оскільки в Іспанії на нього видано ордер на арешт за організацію заколоту. Після референдуму в жовтні 2017 року політик проголосив незалежність іспанської провінції від Мадрида. За іспанським законодавством депутати Європарламенту перед початком дії мандата повинні принести клятву на конституції країни в Мадриді. В такому випадку Пучдемону загрожують затримання і судовий процес.