Європарламент оголосив в ЄС "кліматичний надзвичайний стан"

Європейський парламент у четвер, 28 листопада, оголосив "кліматичний надзвичайний стан" в Євросоюзі. За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловились проти. Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС вживати більше заходів для захисту клімату.

Під час обговорення проєкту резолюції консервативні депутати, зокрема, з Німеччини критикували вживання словосполучення "надзвичайний стан". Утім, їхня пропозиція використати формулювання "невідкладна необхідність захисту клімату" не була підтримана більшістю.

У Європі понад тисяча адміністративних одиниць оголосили "кліматичний надзвичайни стан", зважаючи на наслідки змін клімату, і таким чином закріпили захист довкілля як пріоритет для роботи місцевих органів влади. Так, у вересні відповідне рішення ухвалив парламент Австрії. В Німеччині такі рішення ухвалені владою 43 міст, зокрема Кельна, Констанца, Лейпцига та Вісбадена. У 2019 році до цього руху долучились також міста Ірландії, Португалії та Франції.

У світі першими кліматичний надзвичайний стан оголосили міста в Австралії (2016 року), США (2017 року) та Канаді (2018 року).

У Німеччині у 500 населених пунктах на 29 листопада заплановане проведення чергової акції руху FridaysForFuture. Організатори очікують сотні тисяч учасників.

З 2 до 13 грудня у Мадриді відбудеться цьогорічна Кліматична конференція ООН.