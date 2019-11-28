 Європарламент оголосив в ЄС ″кліматичний надзвичайний стан″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Європарламент оголосив в ЄС "кліматичний надзвичайний стан"

У резолюції парламентарі закликали Єврокомісію та держави-члени ЄС вживати більше заходів для захисту клімату.

Дедалі більше міст світу оголошують кліматичний надзвичайний стан

Дедалі більше міст світу оголошують кліматичний надзвичайний стан

Європейський парламент у четвер, 28 листопада, оголосив "кліматичний надзвичайний стан" в Євросоюзі. За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловились проти. Європарламент закликав Єврокомісію та держави-члени ЄС вживати більше заходів для захисту клімату.

Під час обговорення проєкту резолюції консервативні депутати, зокрема, з Німеччини критикували вживання словосполучення "надзвичайний стан". Утім, їхня пропозиція використати формулювання "невідкладна необхідність захисту клімату" не була підтримана більшістю.

DW.COM

)

Дедалі більше міст у світі оголошують кліматичний надзвичайний стан. Що це - символічна політика чи справжній прорив? (10.07.2019)

Влада міста Констанц на півдні Німеччини у такий спосіб хоче привернути увагу до проблем зміни клімату. З юридичної точки зору ухвалене рішення надзвичайного стану не передбачає. (03.05.2019)

У Європі понад тисяча адміністративних одиниць оголосили "кліматичний надзвичайни стан", зважаючи на наслідки змін клімату, і таким чином закріпили захист довкілля як пріоритет для роботи місцевих органів влади. Так, у вересні відповідне рішення ухвалив парламент Австрії. В Німеччині такі рішення ухвалені владою 43 міст, зокрема Кельна, Констанца, Лейпцига та Вісбадена. У 2019 році до цього руху долучились також міста Ірландії, Португалії та Франції.

У світі першими кліматичний надзвичайний стан оголосили міста в Австралії (2016 року), США (2017 року) та Канаді  (2018 року).

У Німеччині у 500 населених пунктах на 29 листопада заплановане проведення чергової акції руху FridaysForFuture. Організатори очікують сотні тисяч учасників. 

З 2 до 13 грудня у Мадриді відбудеться цьогорічна Кліматична конференція ООН.  

Також за темою

Frankreich Toulouse | Emmanuel Macron & Angela Merkel & Ursula von der Leyen

Коментар: Єврокомісія та нові віники її німецької глави 28.11.2019

Захист клімату та дигіталізація - це можна назвати девізом нової Єврокомісії. Звучить добре, але Урсулі фон дер Ляєн доведеться попрацювати, аби заручитися підтримкою країн-членів ЄС і знайти гроші, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Юрій Вітренко: Україна не буде перекривати газовий вентиль

Юрій Вітренко: Україна не буде перекривати газовий вентиль

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив DW, що буде з транзитом російського газу через Україну.  

Karikatur von Sergey Elkin zu Russland und Nord Stream 2

Транзит російського газу: Німеччина замість України? (відео)

Чи справді Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? Дивіться в сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  