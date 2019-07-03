 Європарламент на місяць відклав початок роботи нової Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

Європарламент на місяць відклав початок роботи нової Єврокомісії

Початок роботи нової Єврокомісії, яка мала запрацювати 1 листопада, відклали на місяць. Європарламент ухвалив рішення на тлі того, що три кандидатури претендентів у єврокомісари були відхилені.

Майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європарламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, яка мала стартувати 1 листопада. Про це у середу, 16 жовтня, повідомив речник Європарламенту.

Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, запропоновані екс-міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка має очолити Єврокомісію. Тепер наступниця Жана-Клода Юнкера має за цей час знайти нові кандидатури від цих трьох країн.

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Депутати Європарламенту не погодили кандидатури єврокомісарів від Румунії й Угорщини через конфлікт фінансових інтересів. Тепер Будапешт та Бухарест мають запропонувати нових кандидатів. (30.09.2019)

Став відомим розподіл посад у майбутній Єврокомісії, яку очолить Урсула фон дер Ляєн. Зокрема, єврокомісаром з політики сусідства стане угорець Лашло Трочани. (10.09.2019)

Нагадаємо, 30 вересня комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатури єврокомісарів від Угорщини та Румунії через конфлікт інтересів. Зокрема, євродепутати вважають, що кандидат від Угорщини Ласло Трочані, який був запропонований на посаду комісара з розширення ЄС, не зможе суміщати посаду з роботою в його юридичній фірмі. Щодо представниці Румунії Ровани Плумб, яка була кандидаткою на посаду комісара з питань транспорту, євродепутати були занепокоєні її кредитами на суму майже мільйон євро. 

Пізніше євродепутати відхилили кандидатуру француженки Сільві Гулар, яка претендувала на посаду єврокомісарки з промислової політики та цифрового ринку. Причиною цього також послугував імовірний конфлікт інтересів. Після цього президент Франції Еммануель Макрон розкритикував фон дер Ляєн за такий результат голосування.

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