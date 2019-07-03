Європарламент на місяць відклав початок роботи нової Єврокомісії

Європарламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, яка мала стартувати 1 листопада. Про це у середу, 16 жовтня, повідомив речник Європарламенту.

Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, запропоновані екс-міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка має очолити Єврокомісію. Тепер наступниця Жана-Клода Юнкера має за цей час знайти нові кандидатури від цих трьох країн.

Нагадаємо, 30 вересня комітет з правових питань Європарламенту відхилив кандидатури єврокомісарів від Угорщини та Румунії через конфлікт інтересів. Зокрема, євродепутати вважають, що кандидат від Угорщини Ласло Трочані, який був запропонований на посаду комісара з розширення ЄС, не зможе суміщати посаду з роботою в його юридичній фірмі. Щодо представниці Румунії Ровани Плумб, яка була кандидаткою на посаду комісара з питань транспорту, євродепутати були занепокоєні її кредитами на суму майже мільйон євро.

Пізніше євродепутати відхилили кандидатуру француженки Сільві Гулар, яка претендувала на посаду єврокомісарки з промислової політики та цифрового ринку. Причиною цього також послугував імовірний конфлікт інтересів. Після цього президент Франції Еммануель Макрон розкритикував фон дер Ляєн за такий результат голосування.