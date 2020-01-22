 Європарламент засудив агресивну політику РФ щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Європарламент засудив агресивну політику РФ щодо України

Європарламент ухвалив дві резолюції, в яких він засудив продовження агресивної політики Росії щодо України та подальшу окупацію частин України та Грузії військами РФ.

Європарламент ухвалив дві резолюції, у яких, зокрема, йдеться й про Україну

Європарламент ухвалив дві резолюції, у яких, зокрема, йдеться й про Україну

Європарламент занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії досі окуповані військами РФ. Про це йдеться у резолюції щодо Спільної безпекової та оборонної політики ЄС у 2020 році, ухваленій на пленарному засіданні у середу, 20 січня. За документ проголосували 387 євродепутатів, 180 - були проти, ще 119 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

У документі говориться, що Європарламент "занепокоєний тим, що великі частини України та Грузії окуповані військами Російської Федерації в порушення міжнародного права". Євродепутати занепокоєні й присутністю військ РФ у Молдові, а також тим, що "Росія продовжує дестабілізовувати мир і безпеку в регіоні". У резолюції також підтверджується відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та всіх інших країн "Східного партнерства".

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Європарламент засуджує захоплення РФ українських газових родовищ

Водночас євродепутати ухвалили другу резолюцію, де згадується Україна. Цей документ присвячено імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році. За нього проголосували 340 парламентарів, 100 - висловилися проти, ще 245 - утрималися.

У цій резолюції Європарламент висловив занепокоєння поширенням гарячих зон конфлікту у сусідніх з ЄС країнах, а також "замороженими конфліктами та продовженням де-факто окупації Російською Федерацією територій, які належать суверенним державам". Також євродепутати засудили "агресивну політику Росії щодо України, її негативну роль у кількох заморожених конфліктах і тиск на деяких з сусідів ЄС, на додачу до порушення нею прав кримських татар, її блокаду Азовського моря, продовження захоплення українських газових родовищ у Чорному морі та порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови".

Крім того, Європарламент підтвердив відданість політиці невизнання незаконної анексії Криму та закликав Росію взяти на себе відповідальність та вплинути на сепаратистів і цілковито втілити свої зобов'язання за Мінськими угодами.

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