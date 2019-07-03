Європарламент заблокував затвердження суперечливого угорського єврокомісара

Комітет Європарламенту з закордонних справ не погодив кандидатуру угорця Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з політики розширення та сусідства. Натомість комітет вирішив направити йому п'ять додаткових письмових запитань. Про це стало відомо за підсумками засідання координаторів комітету в четвер, 14 листопада, повідомляє кореспондент DW у Брюсселі.

Причиною такого рішення стали сумніви частини євродепутатів у тому, чи буде Варгеї лояльним цінностям і інтересам Євросоюзу, чи радше курсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Як відомо, у Єврокомісії та Європарламенті уряду Орбана закидають розхитування правової держави в країні. А тому деякі депутати вважають неприпустимим, аби за дотриманням принципу верховенства права у сусідніх з ЄС державах стежив представник Угорщини.

Саме це питання стало центральним на слуханнях Варгеї у комітеті з закордонних справ, яке відбулося вранці четверга. "Як комісар, з дня мого обрання, я діятиму цілком незалежно, я не дослухатимуся до вказівок жодного уряду чи інституції (...) і я слідуватиму курсу ЄС і лише курсу ЄС", - заявив угорець на слуханнях. "Як Ви можете собі уявити, нам цього недостатньо", - відказав тоді іспанець Ернест Уртасун з фракції Зелених.

Тепер Варгеї до понеділка повинен відповісти на додаткові запитання. Після цього координатори комітету знову зберуться на засідання вирішувати, чи давати йому "зелене світло", чи проводити нові слухання.

Друга спроба Будапешта

Олівер Варгеї є другою спробою Угорщини затвердити свого кандидата у складі наступної Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Попередній кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення і сусідства Ласло Трочані не дійшов навіть до слухання в комітеті з закордонних справ. Комітет із юридичних питань Європарламенту відхилив його кандидатуру, мотивувавши це конфліктом інтересів угорця.

Через те що загалом троє кандидатів не знайшли підтримки Європарламенту нова Єврокомісія не змогла заступити до роботи 1 листопада, як планувалося раніше. На даний момент початок роботи Єврокомісії заплановано на 1 грудня. Однак для цього всім кандидатам треба пройти слухання, після чого Європарламент ще повинен буде затвердити весь склад наступної Єврокомісії.