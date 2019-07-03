 Європарламент заблокував затвердження суперечливого угорського єврокомісара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Європарламент заблокував затвердження суперечливого угорського єврокомісара

Частина євродепутатів сумнівається, чи буде номінований на єврокомісара з сусідства і розширення угорець Олівер Варгеї служити інтересам ЄС, чи курсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Його затвердження поки відклали.

Кандидат у комісари з розширення Євросоюзу від Угорщини Олівер Варгеї

Кандидат у комісари з розширення Євросоюзу від Угорщини Олівер Варгеї

Комітет Європарламенту з закордонних справ не погодив кандидатуру угорця Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з політики розширення та сусідства. Натомість комітет вирішив направити йому п'ять додаткових письмових запитань. Про це стало відомо за підсумками засідання координаторів комітету в четвер, 14 листопада, повідомляє кореспондент DW у Брюсселі.

Причиною такого рішення стали сумніви частини євродепутатів у тому, чи буде Варгеї лояльним цінностям і інтересам Євросоюзу, чи радше курсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Як відомо, у Єврокомісії та Європарламенті уряду Орбана закидають розхитування правової держави в країні. А тому деякі депутати вважають неприпустимим, аби за дотриманням принципу верховенства права у сусідніх з ЄС державах стежив представник Угорщини.

Саме це питання стало центральним на слуханнях Варгеї у комітеті з закордонних справ, яке відбулося вранці четверга. "Як комісар, з дня мого обрання, я діятиму цілком незалежно, я не дослухатимуся до вказівок жодного уряду чи інституції (...) і я слідуватиму курсу ЄС і лише курсу ЄС", - заявив угорець на слуханнях. "Як Ви можете собі уявити, нам цього недостатньо", - відказав тоді іспанець Ернест Уртасун з фракції Зелених.

DW.COM

На виступі у комітеті Європарламенту з закордонних справ кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини Олівер Варгеї окреслив свою позицію щодо України. Він вказав на ключове геополітичне значення країни для ЄС. (14.11.2019)

Початок роботи нової Єврокомісії, яка мала запрацювати 1 листопада, відклали на місяць. Європарламент ухвалив рішення на тлі того, що три кандидатури претендентів у єврокомісари були відхилені. (16.10.2019)

Тепер Варгеї до понеділка повинен відповісти на додаткові запитання. Після цього координатори комітету знову зберуться на засідання вирішувати, чи давати йому "зелене світло", чи проводити нові слухання.

Друга спроба Будапешта

Олівер Варгеї є другою спробою Угорщини  затвердити свого кандидата у складі наступної Єврокомісії на чолі з німкенею Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Попередній кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення і сусідства Ласло Трочані не дійшов навіть до слухання в комітеті з закордонних справ. Комітет із юридичних питань Європарламенту відхилив його кандидатуру, мотивувавши це конфліктом інтересів угорця.

Через те що загалом троє кандидатів не знайшли підтримки Європарламенту нова Єврокомісія не змогла заступити до роботи 1 листопада, як планувалося раніше. На даний момент початок роботи Єврокомісії заплановано на 1 грудня. Однак для цього всім кандидатам треба пройти слухання, після чого Європарламент ще повинен буде затвердити весь склад наступної Єврокомісії.

Дивитись відео 01:56

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Нові керівники ЄС: чого чекати Україні (03.07.2019)  

Також за темою

Symbolbild EU Rumänien Flagge

Парламент Румунії затвердив новий уряд Людовіка Орбана 04.11.2019

Депутати румунського парламенту проголосували за новий уряд під керівництвом Людовіка Орбана. Тепер Бухарест зможе висунути свого кандидата до Єврокомісії.

Von der Leyen zum Kommissions-Start

Майбутня голова Єврокомісії окреслила завдання щодо України 08.11.2019

Майбутня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала листа кандидату в єврокомісари з питань сусідства та розширення угорцю Оліверу Варгеї. У ньому вона окреслила його головні завдання, зокрема і щодо України.

Europaflaggen vor dem Hauptquartier der Europäischen Kommission in Brüssel

Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини 30.09.2019

Депутати Європарламенту не погодили кандидатури єврокомісарів від Румунії й Угорщини через конфлікт фінансових інтересів. Тепер Будапешт та Бухарест мають запропонувати нових кандидатів.

Реклама

Докладно

Суд визнав активістів третьою стороною у процесі за позовом Кличка до Гончарука

Як Кличко судиться за посаду

Віталій Кличко судиться з Кабміном через бажання звільнити його з посади голови КМДА.  

Північний потік-2 вже на 95% збудований, та чи запрацює?

"Північний потік-2" і Газова директива ЄС (відео)

Німецький Бундестаг схвалив Газову директиву ЄС, під яку підпадає і російський газопровід "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  