 Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті

Проти суперечливого документа проголосували 318 парламентаріїв. Подальший розгляд ініціатив щодо можливостей захисту авторських прав в інтернеті очікується у вересні.

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Депутати Європарламенту в четвер, 5 липня, відхилили суперечливу директиву про авторське право в інтернеті, повідомляє інформагенція AFP. Проти законопроекту проголосували 318 парламентарів, 278 законотворців виступили на його підтримку. Депутати можуть повернутися до питання захисту авторських прав в інтернеті у вересні.

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Суперечливий законопроект серед іншого передбачає, що інтернет-гіганти на кшталт Google і Facebook мають ділитися прибутками з видавцями, медіа та виконавцями, інформує Reuters.

Законопроект викликав критику фахівців з цілого ряду позицій. Найбільший спротив викликала стаття 13-та документа, згідно з якою інтернет-платформи мають нести відповідальність за порушення авторських прав їхніми користувачами.

Полеміку викликала і стаття 11 законопроекту, яку опоненти охрестили "податком на посилання". Згідно з цією статтею, новинні агрегатори мали б оплачувати копіювання журналістських матеріалів великих медіа-компаній.

Критики реформи заявили, що це призведе до цензурування контенту на платформах на кшталт Youtube, які стали майданчиками для креативності.

На знак протесту проти можливого ухвалення директиви напередодні голосування в Європарламенті портал "Вікіпедія" на день призупинив роботу в кількох європейських країнах.

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