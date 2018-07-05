Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті

Депутати Європарламенту в четвер, 5 липня, відхилили суперечливу директиву про авторське право в інтернеті, повідомляє інформагенція AFP. Проти законопроекту проголосували 318 парламентарів, 278 законотворців виступили на його підтримку. Депутати можуть повернутися до питання захисту авторських прав в інтернеті у вересні.

Суперечливий законопроект серед іншого передбачає, що інтернет-гіганти на кшталт Google і Facebook мають ділитися прибутками з видавцями, медіа та виконавцями, інформує Reuters.

Законопроект викликав критику фахівців з цілого ряду позицій. Найбільший спротив викликала стаття 13-та документа, згідно з якою інтернет-платформи мають нести відповідальність за порушення авторських прав їхніми користувачами.

Полеміку викликала і стаття 11 законопроекту, яку опоненти охрестили "податком на посилання". Згідно з цією статтею, новинні агрегатори мали б оплачувати копіювання журналістських матеріалів великих медіа-компаній.

Критики реформи заявили, що це призведе до цензурування контенту на платформах на кшталт Youtube, які стали майданчиками для креативності.

На знак протесту проти можливого ухвалення директиви напередодні голосування в Європарламенті портал "Вікіпедія" на день призупинив роботу в кількох європейських країнах.