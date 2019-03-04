 Європарламент виступив проти проведення митних переговорів між ЄС та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Європарламент виступив проти проведення митних переговорів між ЄС та США

Депутати Європарламенту не підтримали проведення переговорів між Європейським Союзом та США щодо мит. Минулого року сторони вирішили не підвищувати тарифи під час проведення переговорів.

Засідання Європарламенту у Стразбурзі

Засідання Європарламенту у Стразбурзі

Європейський парламент у четвер, 14 березня, не підтримав проведення торговельних переговорів між ЄС та США щодо мит на товари. "Проти" рекомендації щодо початку переговорів проголосували 223 євродепутати, "за" віддали голоси 198, утримались від голосування 37 депутатів, передає агенція AFP.

Це рішення не має зобов'язальної дії, але Європарламент мав би затвердити будь-яку угоду між ЄС та США у разі її укладення, зауважує агенція Reuters. У тексті резолюції пропонувалося обмежити переговори питанням тарифів на промислові товари, зокрема автомобілі, і не зачіпати питання тарифів на продукти сільського господарства. Переговори мали припинитися у випадку, якщо Вашингтон вирішив би запровадити нові штрафні тарифи, пропонувалось у тексті документа.

Як повідомлялось, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ. (26.07.2018)

У переговорах між представниками США та Євросоюзу немає прориву у митному питанні. ЄС, як і раніше, готовий запровадити нові штрафні мита на американські товари, якщо США підвищать тарифи на європейські автомобілі. (15.11.2018)

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі. Він неодноразово виступав проти активного поширення європейських автомобілів в США і скаржився на те, що автомобілі концернів BMW і Mercedes масово надходять в США і майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому машини такого типу обкладаються митом в 14 відсотків.

У липні Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Вони вирішили не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори.

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