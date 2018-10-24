 Європарламент висловився за заборону одноразового пластику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Європарламент висловився за заборону одноразового пластику

У Європарламенті схвалили пропозицію щодо заборони одноразових пластикових виробів, як-от трубочок для пиття, пакетів та ватних палочок.

Європарламент висловився за заборону одноразового пластику

Пластикове сміття в морі

Європарламент у середу, 24 жовтня, схвалив пропозицію, спрямовану на заборону пластикових виробів одноразового використання (як-от посуду, пакетів, трубочок для пиття, а також ватних паличок).

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Сміття в океані "виловлюватиме" плавучий колектор, створений компанією Ocean Cleanup. Пластик вивозитимуть суднами до Європи, де його перероблятимуть.  (13.09.2018)

Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки. (28.05.2018)

Згідно з документом, деякі одноразові пластикові вироби, яким легко знайти заміну, будуть заборонені вже до 2021 року. Країни-члени ЄС також будуть зобов'язані на 2025 рік переробляти 90 відсотків пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть брати фінансову участь у переробці.

За даними агентства Reuters, європарламентарі включили до списку одноразових виробів, що підлягають забороні, також дуже легкі пластикові пакетики, полістиренові контейнери для їжі та вироби з пластику, що піддаються біодеградації (на думку критиків, вони не розкладаються повністю).

Остаточні правила Євросоюзу щодо заборони пластикових виробів одноразового використання мають бути затверджені після подальших переговорів з країнами-членами ЄС. У Єврокомісії сподіваються, що це станеться ще до виборів до Європарламенту, які мають відбутися в травні 2019 року.

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