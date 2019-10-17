Європарламент вимагає від Польщі не криміналізувати сексуальну освіту

Європарламент вимагає від польської влади відмовитись від планів прийняти закон, який криміналізує сексуальну освіту у школах. Євродепутати у четвер, 14 листопада, підтримали більшістю голосів резолюцію, яка закликає парламент Польщі відхилити відповідний законопроєкт, передає агенція dpa. Відсутність сексуального виховання робить підлітків більш вразливими до сексуальної експлуатації та насильства, йдеться у резолюції.

Зміни до законодавства щодо сексуального виховання у Польщі були ініційовані альянсом противників абортів. Вони аргументують свої ініціативи "захистом дітей та підлітків від сексуальної розбещеності". Правляча у країні націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка перемогла і на останніх парламентських виборах, підтримує ініціативу.

Згідно з законопроєктом, вчителям, які проводять у школах уроки сексуального виховання, може загрожувати до трьох років ув'язнення. У середині жовтня на вулиці польської столиці Варшави на знак протесту проти цього законопроєкту вийшли тисячі людей.

Верховний суд Польщі у своєму попередньому рішенні зазначив, що цей закон у нинішньому вигляді несумісний з завданнями, покладеними державою на шкільну освіту. Таким чином, він може порушувати конституційні права на освіту та охорону здоров'я, зазначили в суді. Однак депутати від ПіС вирішили продовжити працювати над цим законопроєктом.