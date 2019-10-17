 Європарламент вимагає від Польщі не криміналізувати сексуальну освіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Новини

Європарламент вимагає від Польщі не криміналізувати сексуальну освіту

Відсутність сексуального виховання робить підлітків більш вразливими до сексуальної експлуатації та насильства, йдеться у прийнятій євродепутатами резолюції.

ЄП вимагає від Польщі відмовитись від заборони статевого виховання в школах

ЄП вимагає від Польщі відмовитись від заборони статевого виховання в школах

Європарламент вимагає від польської влади відмовитись від планів прийняти закон, який криміналізує сексуальну освіту у школах. Євродепутати у четвер, 14 листопада, підтримали більшістю голосів резолюцію, яка закликає парламент Польщі відхилити відповідний законопроєкт, передає агенція dpa. Відсутність сексуального виховання робить підлітків більш вразливими до сексуальної експлуатації та насильства, йдеться у резолюції.

Зміни до законодавства щодо сексуального виховання у Польщі були ініційовані альянсом противників абортів. Вони аргументують свої ініціативи "захистом дітей та підлітків від сексуальної розбещеності". Правляча у країні націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка перемогла і на останніх парламентських виборах, підтримує ініціативу.

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Польським вчителям можуть загрожувати до трьох років за ґратами за викладання у школах уроків сексуального виховання. Тисячі людей протестують проти відповідного законопроєкту. (17.10.2019)

Нещодавно переобрана у Польщі правляча партія "Право і справедливість" хоче кидати на кілька років до в'язниці за статеве виховання. "Хвора ідея", кажуть критики. Що ж криється за цією дискусією? (21.10.2019)

Згідно з законопроєктом, вчителям, які проводять у школах уроки сексуального виховання, може загрожувати до трьох років ув'язнення. У середині жовтня на вулиці польської столиці Варшави на знак протесту проти цього законопроєкту вийшли тисячі людей.

Верховний суд Польщі у своєму попередньому рішенні зазначив, що цей закон у нинішньому вигляді несумісний з завданнями, покладеними державою на шкільну освіту. Таким чином, він може порушувати конституційні права на освіту та охорону здоров'я, зазначили в суді. Однак депутати від ПіС вирішили продовжити працювати над цим законопроєктом.

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