 Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо бюджету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо бюджету

Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо державного бюджету останньої. Запропонований Римом новий проект бюджету з меншим рівнем дефіциту валового внутрішнього продукту схвалили в ЄС.

Італія і ЄС дійшли згоди у бюджетній суперечці

Італія і ЄС дійшли згоди у бюджетній суперечці

Європейська Комісія в середу, 19 грудня, прийняла запропонований Італією переглянутий варіант бюджету країни. Відгукнувшись на вимоги Брюсселя, уряд у Римі скоротив запланований на 2019 рік дефіцит бюджету з 2,4 відсотка до 2,04 відсотка ВВП.

"Сьогоднішня угода не ідеальна, але вона дозволяє нам уникнути процедури надлишкового дефіциту (щодо Італії. - Ред.) у разі, якщо ці заходи будуть повністю імплементовані", - цитує агенція dpa віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. При цьому він зазначив, що італійський уряд "пройшов довгий шлях", та нагадав, що ще кілька тижнів тому з Рима лунала "конфронтаційна риторика".

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У Рима назріває конфлікт із Брюсселем через макроекономічні показники бюджету на наступний рік. Італія відмовляється виконувати вимоги Єврокомісії. (14.11.2018)

Невдовзі ЄС може вдатися до дисциплінарних заходів проти Італії через непоступливість уряду країни в питанні скорочення дефіциту бюджету. Єврокомісія остаточно відхилила поданий проект бюджету Італії. (21.11.2018)

Своєю чергою віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав бюджетну угоду "перемогою здорового глузду задля блага італійських громадян". При цьому він запевнив, що затримок чи змін в обіцяних реформах, які стосуються забезпечення добробуту, не буде.

Нагадаємо, Єврокмісія двічі відхиляла поданий урядом Італії проект бюджету країни, вважаючи запланований урядом у Римі рівень видатків неприйнятним. Востаннє це сталося 21 листопада.

Єврокомісія вимагала дотриматись у італійському бюджеті норм фінансової дисципліни, що діють у ЄС, і таким чином уникнути збільшення й без того значного боргу країни. Брюссель попереджав Рим, що якщо бюджет країни не буде переглянутий, ЄС застосує фінансові санкції щодо Італії. Зокрема, 13 грудня єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі заявляв, що новий план держбюджету Італії на 2019 рік, який передбачає скорочення його дефіциту до 2,04 відсотка ВВП, все ще не відповідає вимогам Євросоюзу.

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