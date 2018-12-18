Єврокомісія та Італія дійшли згоди в суперечці щодо бюджету

Європейська Комісія в середу, 19 грудня, прийняла запропонований Італією переглянутий варіант бюджету країни. Відгукнувшись на вимоги Брюсселя, уряд у Римі скоротив запланований на 2019 рік дефіцит бюджету з 2,4 відсотка до 2,04 відсотка ВВП.

"Сьогоднішня угода не ідеальна, але вона дозволяє нам уникнути процедури надлишкового дефіциту (щодо Італії. - Ред.) у разі, якщо ці заходи будуть повністю імплементовані", - цитує агенція dpa віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. При цьому він зазначив, що італійський уряд "пройшов довгий шлях", та нагадав, що ще кілька тижнів тому з Рима лунала "конфронтаційна риторика".

Своєю чергою віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав бюджетну угоду "перемогою здорового глузду задля блага італійських громадян". При цьому він запевнив, що затримок чи змін в обіцяних реформах, які стосуються забезпечення добробуту, не буде.

Нагадаємо, Єврокмісія двічі відхиляла поданий урядом Італії проект бюджету країни, вважаючи запланований урядом у Римі рівень видатків неприйнятним. Востаннє це сталося 21 листопада.

Єврокомісія вимагала дотриматись у італійському бюджеті норм фінансової дисципліни, що діють у ЄС, і таким чином уникнути збільшення й без того значного боргу країни. Брюссель попереджав Рим, що якщо бюджет країни не буде переглянутий, ЄС застосує фінансові санкції щодо Італії. Зокрема, 13 грудня єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі заявляв, що новий план держбюджету Італії на 2019 рік, який передбачає скорочення його дефіциту до 2,04 відсотка ВВП, все ще не відповідає вимогам Євросоюзу.