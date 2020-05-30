 Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду ФРН для Lufthansa | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2020

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Економіка

Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду ФРН для Lufthansa

Єврокомісія офіційно схвалила пакет фінансової допомоги, який запропонував Lufthansa уряд Німеччини. Тепер акціонери авіаконцерну мають проголосувати за згоду на отримання цієї допомоги в обмін на певні умови.

Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду ФРН для Lufthansa

Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду ФРН для Lufthansa

Європейська Комісія схвалила пакет, запропоенований німецьким урядом для порятунку авіаційноого концерну Lufthansa, заявила у четвер, 25 червня, віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Пізніше цього ж дня акціонери Lufthansa мають проголосувати за схвалення цієї допомоги в обмін на взяття на себе низки зобов'язань.

30 травня правління Lufthansa оголосило, що прийняло умови Єврокомісії, на яких німецький уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму у дев'ять мільярдів євро.

За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами.

Читайте також: Уряд Німеччини та Lufthansa узгодили умови порятунку авіакомпанії

Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядали можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.

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    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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