Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду ФРН для Lufthansa

Європейська Комісія схвалила пакет, запропоенований німецьким урядом для порятунку авіаційноого концерну Lufthansa, заявила у четвер, 25 червня, віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Пізніше цього ж дня акціонери Lufthansa мають проголосувати за схвалення цієї допомоги в обмін на взяття на себе низки зобов'язань.

30 травня правління Lufthansa оголосило, що прийняло умови Єврокомісії, на яких німецький уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги на суму у дев'ять мільярдів євро.

За домовленістю, Lufthansa зобов'язується поступитися конкурентам в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена максимум чотирма місцями стоянки та максимум 24-ма злітними і посадковими слотами.

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Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядали можливість банкрутства авіакомпанії. Особливий варіант банкрутства, згідно з яким компанія збереже управління власними активами, має явні переваги над державною допомогою, заявляли у концерні.

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