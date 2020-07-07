Єврокомісія схвалила німецький антикризовий пакет

Єврокомісія в середу, 8 липня, після місячної перевірки схвалила німецький антикризовий пакет для великих підприємств, який, зокрема, передбачає виділення 600 мільярдів євро в рамках Фонду економічної стабільності (Wirtschaftsstabilisierungsfond, WSF).

Цей фонд має забезпечити приватним фірмам кредитні гарантії на загальну суму 400 мільярдів євро, котрі відкриють компаніям додатковий доступ до капіталу в кризові часи. Ще 100 мільярдів євро виділять на той випадок, якщо державі доведеться викупити акції підприємств, які перебувають на межі банкрутства. І ще 100 мільярдів євро будуть надані для спеціальних програм німецького банку розвитку KfW.

За словами міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), WSF є важливим інструментом у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. За його словами, ці кошти потрібні, "щоб підтримати наше народне господарство, робочі місця та підприємства".

Від стабілізаційного фонду виграють передусім великі компанії, але також середні та сімейні підприємства. Авіакомпанії Lufthansa, наприклад, вже обіцяна допомога в дев'ять мільярдів євро. Десятки фірм ведуть переговори з урядом ФРН про виділення допомоги.