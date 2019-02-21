Єврокомісія стурбована скасуванням відповідальності за незаконне збагачення

Європейська Комісія стурбована рішенням Конституційного суду України (КСУ) про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це в четвер, 28 лютого, повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі зі студентами і викладачами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Я мушу сказати, що у нас є деякі побоювання щодо рішення Конституційного суду про незаконне збагачення. Звісно, нам необхідно вивчити це рішення детально, але варто відзначити, що принцип правової презумпції і того, що особа, яка має у своєму розпорядженні активи, має бути спроможною довести походження своїх статків, - це принцип, встановлений на міжнародному рівні. Тому треба зрозуміти, які саме побоювання виникли у Конституційного суду і як це вплине на ефективність боротьби з корупцією", - цитує Домбровскіса агенція "Українськi новини".

Реакція МЗС України

У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив впевненість, що Євросоюз не каратиме мільйони українських громадян через рішення КСУ та не скасовуватиме безвізовий режим. "Терміново потрібно знайти залізобетонне правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання", - написав він на своїй сторінці в Facebook. Інакше, вважає Клімкін, у відносинах з партнерами виникне серйозна криза довіри. "І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України", - написав він.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко також заявила, що ЄС не каратиме Україну за визнання КСУ неконституційною статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. "Варто заспокоїтися, ЄС не каратиме українців за це рішення Конституційного суду. Саме для українських громадян передусім важливо, щоб ми безперешкодно просувалися в напрямі європейських і євроатлантичних інститутів", - сказала вона.

Нагадаємо, що 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачала покарання чиновників за незаконне збагачення. Своє рішення суд пояснив тим, що ця стаття порушує принцип презумпції невинуватості та неприпустимості притягнення особи до відповідальності "за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів". Відповідне подання до КСУ ще в грудні 2017 року направили 59 народних депутатів. Щодо частини з них відкриті кримінальні провадження за цією статтею.