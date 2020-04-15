 Єврокомісія: Росія поширює в ЄС теорії змови щодо коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Єврокомісія: Росія поширює в ЄС теорії змови щодо коронавірусу

Ті, хто поширює дезінформацію про коронавірус, прагнуть підірвати довіру громадськості в ЄС до місцевої влади, вважають у Єврокомісії.

Протести проти карантинних обмежень в Німеччині

Протести проти карантинних обмежень в Німеччині

За даними Єврокомісії, поширенню деяких теорій змови, що стосуються коронавірусу нового типу SARS-CoV-2, сприяють близькі до Кремля джерела. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 17 травня.

"Наші спостереження показують, що різні офіційні джерела, і ті джерела, що підтримуються на державному рівні - тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ - продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми коронавірусу. - Ред.) в ЄС і його країнах-сусідах", -  цитує видання дипломата в неділю, 17 травня.

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За його словами, мета цієї кампанії з дезінформації - підірвати довіру до Євросоюзу і держав, які входять до нього, а також поставити під сумнів заходи, до яких вдаються в Європі для подолання кризи, викликаної пандемією COVID-19.

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Ті, хто веде подібні кампанії, прагнуть "підірвати довіру громадськості до місцевої влади", підкреслив Стано. На його думку, в нинішній ситуації, є ймовірність "серйозних наслідків для громадського здоров'я".

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Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020)

 

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