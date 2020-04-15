Єврокомісія: Росія поширює в ЄС теорії змови щодо коронавірусу

За даними Єврокомісії, поширенню деяких теорій змови, що стосуються коронавірусу нового типу SARS-CoV-2, сприяють близькі до Кремля джерела. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано газеті Bild am Sonntag, що вийшла друком у неділю, 17 травня.

"Наші спостереження показують, що різні офіційні джерела, і ті джерела, що підтримуються на державному рівні - тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ - продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми коронавірусу. - Ред.) в ЄС і його країнах-сусідах", - цитує видання дипломата в неділю, 17 травня.

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За його словами, мета цієї кампанії з дезінформації - підірвати довіру до Євросоюзу і держав, які входять до нього, а також поставити під сумнів заходи, до яких вдаються в Європі для подолання кризи, викликаної пандемією COVID-19.

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Ті, хто веде подібні кампанії, прагнуть "підірвати довіру громадськості до місцевої влади", підкреслив Стано. На його думку, в нинішній ситуації, є ймовірність "серйозних наслідків для громадського здоров'я".