 Єврокомісія розпочала провадження проти Польщі через закон про Верховний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

Єврокомісія розпочала провадження проти Польщі через закон про Верховний суд

Європейська Комісія розпочала нове провадження проти Польщі через скорочення віку виходу на пенсію суддів Верховного суду. Брюссель вважає, що такий крок підриває незалежність судової системи.

ЄС почав чергове провадження через судову реформу Польщі

ЄС почав чергове провадження через судову реформу Польщі

Європейська Комісія у понеділок, 2 липня, почала нове провадження проти Польщі через закон про Верховний суд. Про це повідомив речник ЄК Маргаритіс Схінас.

Згідно з законом, який набув чинності у квітні, з 3 липня судді Верховного суду мають йти на пенсію з 65-ти, а не 70-ти років. На даний момент нова норма може зачепити 27 з 72-ох суддів. Ті, хто хоче продовжити працювати, мають подати прохання президентові Польщі Анджею Дуді. Критики нововведення побоюються, що у такий спосіб неугодні владі судді будуть усунуті з посад, зазначає агентство dpa.

Брюссель вважає, що ця норма порушує принцип незалежності суду. "Враховуючи відсутність прогресу та той факт, що нові правила виходу на пенсію для суддів Верховного суду невдовзі почнуть діяти, комісія сьогодні вирішила негайно розпочати процедуру про порушення", - заявив речник ЄК, цитує агентство AFP. Раніше Єврокомісія та уряд Польщі вже обговорювали це питання, але безрезультатно.

У відповідь на оголошення Єврокомісії статс-секретар з питань ЄС МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що цю суперечку має вирішити Європейський суд, який повинен встановити "межі втручання права Євросоюзу" в автономію окремих країн-членів ЄС в питаннях судової системи.

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Варшава має місяць для відповіді після офіційного оголошення Єврокомісією про початок процедури, перша стадія процедури може завершитися розглядом у Суді ЄС. 

Ще в грудні 2017 року Європейська Комісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Польщі через суперечливу судову реформу, яка втілюється у життя в країні. В результаті цього безпрецедентного кроку, до якого раніше ЄС ще ніколи не вдавався у своїй історії, Польща може бути позбавлена права голосу в ЄС. Остаточне рішення мають прийняти країни-члени ЄС.

Єврокомісія та влада Польщі перебувають в конфлікті з початку 2016 року. Тоді вперше в історії ЄС Брюссель запустив процес перевірки відповідності країни-члена принципу верховенства права, дотримання якого є передумовою членства. Підставою перевірки стала реформа конституційного суду в Польщі - на той час єдиного верховного органу влади, непідконтрольного націонал-консервативній партії "Право і справедливість".

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