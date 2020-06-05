Єврокомісія радить скласти список країн, з якими ЄС з липня відкриє кордони

Обмеження на необов'язкові поїздки до Шенгенської зони треба подовжити до 30 червня. Таку рекомендацію Єврокомісія ухвалила у четвер, 11 червня, повідомляє кореспондент DW. Згідно з нею, Євросоюз з 1 липня почне поступово відкривати свої зовнішні кордони. Контроль на внутрішніх кордонах ЄС слід остаточно скасувати до 15 червня, переконані у Єврокомісії.

"Услід за скасуванням перевірок на внутрішніх кордонах ЄС ми пропонуємо чіткий і гнучкий підхід до зняття обмежень на подорожі до ЄС, починаючи з 1 липня. Міжнародні подорожі відіграють ключову роль для туризму та бізнесу, а також для возз'єднання родин і друзів", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон під час пресконференції в Брюсселі.

У Єврокомісії наголосили, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС буде лише тоді ефективним, коли воно буде "координованим і уніфікованим". "Тому держави-члени мають погодити спільний список країн поза ЄС, для яких обмеження на поїздки буде знято з 1 липня. Його будуть регулярно переглядати", - заявили в пресслужбі Єврокомісії. У ній одразу рекомендували внести до списку шість країн Західних Балкан: Албанію, Боснію та Герцеговину, Косово, Чорногорію, Північну Македонію та Сербію, адже епідеміологічна ситуація у них подібна або краща, ніж у ЄС.

Нагадаємо, досі заборона на необов'язкові поїздки до ЄС діяла до 15 червня. Її запровадили для запобігання поширенню коронавірусу SARS CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. Рекомендація Єврокомісії адресована 26 країнам ЄС (крім Ірландії), а також чотирьом країнам, асоційованим з Шенгенською зоною: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.