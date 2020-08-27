Єврокомісія пропонує спільні правила визначення карантинних зон у ЄС

Єврокомісія запропонувала узагальнити підходи в ЄС до обмежень на поїздки, запроваджених через пандемію коронавірусної хвороби. Відповідні рекомендації у п'ятницю, 4 вересня, представили єврокомісари з юстиції Дідьє Рейндерс і з внутрішніх справ Ільва Йоханссон під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Для багатьох громадян, які покладаються на безперешкодні поїздки щодня, какофонія національних правил в ЄС стала надмірним тягарем. Ми хочемо спростити речі", - заявив Рейндерс. "Ми хочемо чіткої системи "зелений, помаранчевий, червоний", а не калейдоскопу різноманітних заходів", - додала Йоханссон.

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"Наш пріоритет - забезпечити, що європейці можуть вільно подорожувати в ЄС і одночасно обмежити поширення COVID-19. З різноманітними обмеженнями зараз важко зрозуміти, куди та як ми можемо поїхати", - заявила своєю чергою голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Спільні критерії для карантинних обмежень

Єврокомісія запропонувала три критерії, за якими держави ЄС зможуть визначати, чи вводити обмеження на подорожі. А саме: загальна кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів; відсоток позитивних тестів на коронавірус від загальної кількості проведених тестів; кількість тестувань на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Усі ці дані, за задумом Єврокомісії, держави ЄС щотижня повідомлятимуть у Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). При чому дані мають бути розбиті за регіонами, щоб обмеження запроваджували не для всіх країн, а лише для окремих їхніх територій.

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"Зелена", "помаранчева" та "червона" зони

На основі отриманих даний ECDC публікуватиме мапу країн ЄС і Європейської економічної зони, де країни та регіони будуть позначені відповідно до спільного кольорового коду.

- "Зеленими" будуть території, де кількість нових випадків становитиме менше 25 та частка позитивних тестів буде нижчою за три відсотки.

- "Помаранчевими" будуть регіони, де кількість нових випадків буде нижчою за 50, але частка позитивних тестів перевищить три відсотки або ж навпаки, нових випадків буде від 25 до 150, але частка позитивних тестів буде нижчою за три відсотки.

- "Червоними" будуть зони, в яких більше 50 нових випадків зараження та частка позитивних тестів вища за три відсотки або кількість нових випадків вища за 150 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

- Передбачена і "сіра" зона для тих територій, де провели менше 250 тестів на 100 тисяч населення або ж немає достатньої інформації про кількість нових випадків і тестів.

Єврокомісія пропонує робити обов'язковими карантин або тест на COVID-19 для тих, хто повертається з "червоних" і "сірих" зон. Водночас у Брюсселі наголошують, що державам ЄС слід утриматися від заборони на в'їзд на їхню територію з інших країн Євросоюзу.

Оскільки обмеження на подорожі та карантин - це повноваження держав ЄС, то Єврокомісія внесла свої пропозиції у вигляді рекомендації для рішення Ради ЄС. Представники урядів розглянуть цей документ наступними тижнями. Причиною рекомендацій Єврокомісії стали дуже різноманітні карантинні правила та обмеження на поїздки. Найбільше невдоволення у Брюсселі викликало рішення Угорщини закрити свої кордони для всіх іноземних громадян, за винятком Польщі, Чехії та Словаччини.

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