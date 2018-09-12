Єврокомісія пропонує востаннє перевести годинники в ЄС у 2019 році

Європейська Комісія (ЄК) пропонує, щоб країни Євросоюзу востаннє в обов'язковому порядку перевели годинники на літній час 31 березня 2019 року. Після цього кожна держава-член ЄС сама має визначити, жити за літнім чи зимовим часом. Про це в середу, 12 вересня, повідомили у Єврокомісії.

"Переведення годинників повинне припинитися. Держави-члени ЄС повинні самі вирішувати, житимуть їхні громадяни за літнім чи зимовим часом", - заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер раніше цього дня під час виступу в Європарламенті зі щорічною доповіддю про стан справ у ЄС. Він висловив сподівання, що Європарламент та Європейська Рада, які ще мають погодити цю пропозицію, поділяють думку Єврокомісії у цьому питанні та знайдуть рішення, яке не створить додаткових проблем для внутрішнього ринку.

У повідомленні Єврокомісії зауважується, що ухвалення будь-яких рішень щодо переведення годинників члени ЄС мають робити в узгодженні з сусідніми країнами, "щоб забезпечити належне функціонування внутрішнього ринку та уникнути фрагментації".

Для того, щоб перехід відбувся безпроблемно, ЄК пропонує кожній державі ЄС до квітня 2019 року повідомити Брюссель, за яким часом вона збирається жити - літнім чи зимовим. Згідно з пропозицією ЄК, востаннє перейти на зимовий час та чи інша країна ЄС зможе 27 жовтня 2019 року. Після цього переведення годинників в державах ЄС має остаточно відійти у минуле.

Згідно з результати онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час.