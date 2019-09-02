 Єврокомісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Єврокомісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною

Німець Ельмар Брок став спеціальним радником голови Єврокомісії щодо відносин з Україною. Його діяльність на посаді не оплачуватиметься, заявили в Єврокомісії.

Ельмар Брок

Ельмар Брок

Європейська комісія на своєму засіданні у середу, 4 вересня, призначила спеціального радника щодо відносин з Україною. Ним став німець Ельмар Брок (Elmar Brok). Про це повідомила на брифінгу за підсумками засідання в Брюсселі голова пресслужби Єврокомісії Міна Андреєва, передає кореспондент DW.

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Брок став спеціальним радником голови Єврокомісії, яким зараз є Жан-Клод Юнкер. 1 листопада на цій посаді Юнкера має замінити німкеня Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Причиною обрання Брока радником щодо відносин з Україною Андреєва назвала "його очевидну компетенцію в цій сфері". Рішення про призначення набуло чинності одразу. "Ця посада не буде оплачуваною", - уточнила Андреєва.

Як відомо, член правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Брок пропрацював 39 років євродепутатом, був у всіх восьми скликаннях Європарламенту. Багато років він займався зовнішньою політикою, двічі очолював комітет Європарламенту з закордонних справ. Брок відомий своєю політичною активністю щодо України. На виборах до Європарламенту цього травня він не балотувався.

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