Єврокомісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною

Європейська комісія на своєму засіданні у середу, 4 вересня, призначила спеціального радника щодо відносин з Україною. Ним став німець Ельмар Брок (Elmar Brok). Про це повідомила на брифінгу за підсумками засідання в Брюсселі голова пресслужби Єврокомісії Міна Андреєва, передає кореспондент DW.

Брок став спеціальним радником голови Єврокомісії, яким зараз є Жан-Клод Юнкер. 1 листопада на цій посаді Юнкера має замінити німкеня Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Причиною обрання Брока радником щодо відносин з Україною Андреєва назвала "його очевидну компетенцію в цій сфері". Рішення про призначення набуло чинності одразу. "Ця посада не буде оплачуваною", - уточнила Андреєва.

Як відомо, член правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Брок пропрацював 39 років євродепутатом, був у всіх восьми скликаннях Європарламенту. Багато років він займався зовнішньою політикою, двічі очолював комітет Європарламенту з закордонних справ. Брок відомий своєю політичною активністю щодо України. На виборах до Європарламенту цього травня він не балотувався.