Єврокомісія пояснила, як застосовувати санкції за дії проти України

Санкції, запроваджені за підривання територіальної цілісності України, поширюються не лише на осіб, які містяться у санкційному списку, але також і на компанії, які вони контролюють. Про це йдеться у поясненні Єврокомісії, опублікованому у понеділок, 22 червня. Про це трактування попросили кілька держав-членів Євросоюзу, адже саме вони є відповідальними за застосування санкцій на практиці. Які саме це країни, у Єврокомісії не уточнили.

Ідеться про замороження рахунків фізичних осіб і організацій за дії, що підривають територіальну цілісність та суверенітет України. "Єврокомісія роз'яснила, що активи юридичної особи, контрольованої особою з санкційного списку, мають бути заморожені навіть тоді, коли цієї юридичної особи у списку немає", - зазначили у Єврокомісії.

В інституції навели список критеріїв, за якими можна визначати, хто контролює компанію. Наприклад, це повноваження призначати або звільняти більшість членів правління або наглядової ради. Водночас така "контрольована" компанія може домогтися розмороження активів, якщо доведе, що підсанкційна особа її не "контролює", наприклад, коли вона не може отримати доступ до коштів компанії. Рішення про це ухвалюють відповідальні органи держав-членів ЄС.

Замороження рахунків таких "контрольованих" компаній означає також заборону здійснювати платежі на їхню користь. При цьому банки мають право нараховувати кошти на заморожені рахунки, якщо ці додаткові кошти також будуть заблоковані.

"У нас немає сумнівів, що це пояснення посприяє чіткішому та ефективнішому застосуванню санкцій в усьому ЄС", - заявив віцепрезидент з економіки Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив персональні санкції за підривання територіальної цілісності України у березні 2014 року. Вони передбачають заборону на в'їзд та замороження активів у ЄС. Зараз у списку перебувають 175 фізичних осіб і 44 організації. Востаннє санкції подовжили до 15 вересня 2020 року.