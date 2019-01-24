Єврокомісія порушила провадження проти Австрії через допомогу на дітей

Нові правила розрахунку розміру виплат грошової допомоги на дітей, які запроваджені урядом Австрії з початку 2019 року, суперечать законодавству Європейського Союзу, заявили у четвер, 24 січня, в Єврокомісії (ЄК). Через це у Брюсселі розпочали провадження стосовно Австрії.

З 1 січня цього року при нарахуванні допомоги на дітей, які проживають за кордоном, але батьки яких працюють на території Австрії, почали враховувати купівельну спроможність у тих країнах, де проживають діти. Відповідний законопроект парламент країни схвалив в жовтні минулого року. Нововведення означає зменшення виплат на дітей для багатьох працівників з країн Східної Європи, які входять до складу ЄС, зокрема таких як Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Загалом скорочення виплат зачепило близько 125 тисяч дітей.

У Єврокомісії у четвер постановили, що нові правила суперечать законам ЄС. Ці порушення повинні бути усунені упродовж наступних двох місяців, а якщо цього не станеться, то на Відень будуть накладені санкції, заявили у Брюсселі. У ЄК наголосили, що соціальні виплати працівникам в Австрії повинні сплачуватися за однаковими принципами, оскільки усі вони сплачують податки в цій країні.

"Цією індексацією ви нічого не робите проти соціального демпінгу чи соціального туризму. Ви б'єте по тих особах, які роблять реальний внесок в австрійську економіку", - заявила єврокомісарка з питань зайнятості і соціальної політики Маріанн Тіссен, слова якої наводить агенція dpa. Вона наголосила, що не існує "працівників та дітей другого сорту в ЄС", і це означає, що за однакові соціальні внески працівники повинні отримувати однакові соціальні переваги.

Натомість в уряді Австрії спокійно відреагували на порушене Єврокомісією провадження. Як заявила міністерка з питань сім'ї австрійського уряду Юліане Боґнер-Штраус (Juliane Bogner-Strauß), Відень і далі наполягатиме на тому, що нові правила нарахування фінансової допомоги на дітей відповідають європейському законодавству.