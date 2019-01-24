Єврокомісія порушила провадження проти Австрії через допомогу на дітей

У Єврокомісії вважають, що нові правила нарахування допомоги на дітей, запроваджені австрійським урядом, порушують норми ЄС. Відень має два місяці для усунення порушень.
Нові правила розрахунку розміру виплат грошової допомоги на дітей, які запроваджені урядом Австрії з початку 2019 року, суперечать законодавству Європейського Союзу, заявили у четвер, 24 січня, в Єврокомісії (ЄК). Через це у Брюсселі розпочали провадження стосовно Австрії.
З 1 січня цього року при нарахуванні допомоги на дітей, які проживають за кордоном, але батьки яких працюють на території Австрії, почали враховувати купівельну спроможність у тих країнах, де проживають діти. Відповідний законопроект парламент країни схвалив в жовтні минулого року. Нововведення означає зменшення виплат на дітей для багатьох працівників з країн Східної Європи, які входять до складу ЄС, зокрема таких як Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Загалом скорочення виплат зачепило близько 125 тисяч дітей.
У Єврокомісії у четвер постановили, що нові правила суперечать законам ЄС. Ці порушення повинні бути усунені упродовж наступних двох місяців, а якщо цього не станеться, то на Відень будуть накладені санкції, заявили у Брюсселі. У ЄК наголосили, що соціальні виплати працівникам в Австрії повинні сплачуватися за однаковими принципами, оскільки усі вони сплачують податки в цій країні.
"Цією індексацією ви нічого не робите проти соціального демпінгу чи соціального туризму. Ви б'єте по тих особах, які роблять реальний внесок в австрійську економіку", - заявила єврокомісарка з питань зайнятості і соціальної політики Маріанн Тіссен, слова якої наводить агенція dpa. Вона наголосила, що не існує "працівників та дітей другого сорту в ЄС", і це означає, що за однакові соціальні внески працівники повинні отримувати однакові соціальні переваги.
Натомість в уряді Австрії спокійно відреагували на порушене Єврокомісією провадження. Як заявила міністерка з питань сім'ї австрійського уряду Юліане Боґнер-Штраус (Juliane Bogner-Strauß), Відень і далі наполягатиме на тому, що нові правила нарахування фінансової допомоги на дітей відповідають європейському законодавству.