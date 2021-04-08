Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca через порушення угоди

Єврокомісія (ЄК) подала до суду на британсько-шведську фармацевтичну компанію AstraZeneca через порушення останньою угоди на постачання вакцини від коронавірусу. Позов було подано 23 квітня, заявив у понеділок, 26 квітня, речник ЄК Стефан Де Кеерсмакер.

За його словами, компанія не виконала деякі пункти угоди, а також не розробила "надійної стратегії забезпечення вчасного постачання" вакцини. "Ми хочемо домогтися швидкого постачання достатньої кількості доз... які були нам обіцяні угодою", - заявив Де Кеерсмакер. Позов ЄС підтримують усі 27 країн-членів Євросоюзу, додав він.

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У свою чергу, представники фарамацевтичної компанії наполягають на тому, що вона виконувала умови угоди, а також називають позов Єврокомісії необґрунтованим.

Нагадаємо, що через виробничі проблеми AstraZeneca в першому кварталі 2021 року надала ЄС лише 30 мільйонів доз вакцини замість обіцяних 120 мільйонів. У другому кварталі Єврокомісія очікує від компанії лише 70 мільйонів доз замість обіцяних 180 мільйонів. При цьому, як повідомлялося, AstraZeneca не обмежувала постачання вакцини до Великобританії.

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