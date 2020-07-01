 Єврокомісія погіршила прогноз для європейської економіки на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Єврокомісія погіршила прогноз для європейської економіки на 2020 рік

Єврокомісія очікує падіння валового внутрішнього продукту Єврозони в 2020 році на рекордні 8,7 відсотка.

Єврокомісія погіршила прогноз для економіки Єврозони на 2020 рік

Єврокомісія (ЄК) у вівторок, 7 липня, погіршила прогноз для економіки Єврозони на 2020 рік. Згідно з новими оцінками ЄК, валовий внутрішній продукт (ВВП) Єврозони у 2020 році скоротиться на 8,7 відсотка, що стане рекордним падінням.

Попередній прогноз, оприлюднений у травні, передбачав зниження економіки Єврозони, до якої належать 19 країн-членів ЄС, на 7,7 відсотка поточного року. Водночас ВВП усього Євросоюзу скоротиться на 8,3 відсотка цього року, прогнозує ЄК. Попередній прогноз передбачав зниження цього показника на 7,4 відсотка.

Як зазначили в Брюсселі, запроваджені для стримування поширення коронавірусної інфекції обмеження скасовуються повільніше, ніж очікувалося. "Спад в економіці Євросоюзу цього року буде глибоким у зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу, незважаючи на швидкі та масштабні заходи у відповідь, вжиті і на рівні ЄС, і на рівні самих держав регіону. Оскільки зняття обмежувальних заходів відбувається повільніше, ніж ми передбачали в нашому весняному прогнозі, наслідки кризи для економічної активності будуть серйознішими, ніж ми очікували", - йдеться в огляді Єврокомісії.

У 2021 році, згідно з оцінками ЄК, економіка Єврозони зросте на 6,1 відсотка, а Євросоюзу - на 5,8 відсотка. У травні прогнозувалося збільшення ВВП відповідно на 6,3 відсотка та 6,1 відсотка. "Економічні наслідки локдаунів будуть важчими, ніж можна було припустити. Ми продовжуємо плисти в штормових водах і стикатися з численними ризиками, включно із загрозою нової хвилі пандемії", - заявив Валдіс Домбровскіс, заступник голови ЄК, який опікується економічними питаннями.

Оскільки обмежувальні заходи припали переважно на другий квартал 2020 року, саме в цьому кварталі падіння ВВП буде найбільш серйозним, зазначають у ЄК. "Водночас дані за травень і червень дають змогу припустити, що найгірше вже позаду. Відновлення економіки набиратиме сили в другому півріччі, проте його темпи відрізнятимуться в різних країнах ЄС", - йдеться в огляді.

Найрізкіші темпи економічного спаду серед країн Єврозони цього року зафіксують Італія, Іспанія та Франція - відповідно на 11,2 відсотка, 10,9 відсотка та 10,6 відсотка. У 2021 році ВВП Італії збільшиться на 6,1 відсотка, Іспанії - на 7,1 відсотка, Франції - на 7,6 відсотка, прогнозують в ЄК.

Економіка Німеччини, як очікується, знизиться на 6,3 відсотка у 2020 році та зросте на 5,3 відсотка наступного року.

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