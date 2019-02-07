Єврокомісія погіршила очікування щодо економічного зростання в Єврозоні

З огляду на слабший економічний розвиток Німеччини та Італії Європейська Комісія (ЄК) суттєво знизила очікування щодо цьогорічного зростання в Єврозоні. Згідно з оприлюдненим в четвер, 7 лютого, прогнозом ЄК, до кінця року приріст економіки в зоні спільної європейської валюти становитиме не більше 1,3 відсотка. Раніше єврокомісари очікували для Єврозони 1,9 відсотка економічного зростання, зазначає агенція новин AFP.

Щодо 2020 року експерти Єврокомісії теж дещо знизили очікування. Оновлений прогноз містить зростання на 1,6 відсотка, а не на 1,8 відсотка, як це передбачалось в попередньому прогнозі. За словами віце-голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Брюссель був змушений "скоротити свій прогноз насамперед щодо найбільших економік у зоні євро".

Головними причинами дещо стриманіших, ніж раніше, оцінок у Єврокомісії називають "зовнішні фактори". Передовсім ідеться про торговельні суперечки та уповільнення економічної активності на ринках, що розвиваються, особливо в Китаї, наголосили в Єврокомісії. Ще одним фактором, що створює "додаткову невизначеність", може стати неврегулюваний вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit, визнають у Брюсселі.

У ФРН теж поменшало оптимізму

Тим часом у Федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) так само значно знизили очікування щодо цьогорічної динаміки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини. Згідно з аналізом DIHK, що спирався на результати опитувань керівників провідних німецьких підприємств, цього року економіка ФРН додасть 0,9 відсотка, що значно нижче порівняно з попереднім прогнозом у 1,7 відсотка.

Негативно на темпи розвитку німецької економіки може вплинути й Brexit, припускають у DIHK. "Якщо дійде до неврегульованого Brexit, зростання може ще більше скоротитися", - запевнив керівник DIHK Мартін Ванслебен (Martin Wansleben), якого цитує агенція новин Reuters.