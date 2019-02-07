 Єврокомісія погіршила очікування щодо економічного зростання в Єврозоні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2019

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Економіка

Єврокомісія погіршила очікування щодо економічного зростання в Єврозоні

Сповільнення економічного розвитку в Італії та Німеччині спонукали Європейську Комісію переглянути прогноз розвитку ВВП в Єврозоні у бік зменшення.

Економіка Єврозони

Цьогоріч економіка Єврозони зростатиме меншими темпами, ніж сподівалися в Брюсселі

З огляду на слабший економічний розвиток Німеччини та Італії Європейська Комісія (ЄК) суттєво знизила очікування щодо цьогорічного зростання в Єврозоні. Згідно з оприлюдненим в четвер, 7 лютого, прогнозом ЄК, до кінця року приріст економіки в зоні спільної європейської валюти становитиме не більше 1,3 відсотка. Раніше єврокомісари очікували для Єврозони 1,9 відсотка економічного зростання, зазначає агенція новин AFP.

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Щодо 2020 року експерти Єврокомісії теж дещо знизили очікування. Оновлений прогноз містить зростання на 1,6 відсотка, а не на 1,8 відсотка, як це передбачалось в попередньому прогнозі. За словами віце-голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Брюссель був змушений "скоротити свій прогноз насамперед щодо найбільших економік у зоні євро".

Головними причинами дещо стриманіших, ніж раніше, оцінок у Єврокомісії називають "зовнішні фактори". Передовсім ідеться про торговельні суперечки та уповільнення економічної активності на ринках, що розвиваються, особливо в Китаї, наголосили в Єврокомісії. Ще одним фактором, що створює "додаткову невизначеність", може стати неврегулюваний вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit, визнають у Брюсселі.

У ФРН теж поменшало оптимізму

Тим часом у Федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) так само значно знизили очікування щодо цьогорічної динаміки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини. Згідно з аналізом DIHK, що спирався на результати опитувань керівників провідних німецьких підприємств, цього року економіка ФРН додасть 0,9 відсотка, що значно нижче порівняно з попереднім прогнозом у 1,7 відсотка.

Негативно на темпи розвитку німецької економіки може вплинути й Brexit, припускають у DIHK. "Якщо дійде до неврегульованого Brexit, зростання може ще більше скоротитися", - запевнив керівник DIHK Мартін Ванслебен (Martin Wansleben), якого цитує агенція новин Reuters.

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